Redeschiderea sezonului nunţilor, gură de oxigen pentru magazinele de evenimente speciale

În mall-ul din Km 4-5 preţurile sunt accesibile pentru orice buzunar. Dacă nu ai pretenţii de nu ştiu ce casă de modă, aici poţi găsi costum bărbătesc de ginerică şi cu 620 de lei în care intră şi cămaşa. Viitoarele mirese se pot îmbrăca şi cu 500 de lei, iar cea mai scumpă rochie costă 1.200 de lei. Şi naşele, mamele soacre şi domnişoarele de onoare pot găsi rochii elegante la preţuri cuprinse între 150 de lei şi 800 de lei. Poate virusul SARS-CoV-2 ne-a adus puţin cu picioarele pe pământ, că până la urmă nu fala este importantă, ci persoana de lângă tine şi să ştii să-ţi trăieşti viaţa din plin.





Magazinele dedicate evenimentelor speciale au supravieţuit cu greu pandemiei. Pe de-o parte, pentru că au fost închise şi al doilea motiv, pentru că nu au avut ce vinde şi au dat faliment. „Noi suntem specializaţi pe costume bărbăteşti de ocazie. Am fost, să zicem norocoşi că am avut marfă pe stoc şi am avut acum ce vinde. Dar anul trecut a fost groaznic. Am supravieţuit şi am putut plăti şi salarii din ce am pus deoparte. Anul trecut nu am putut aduce nici marfă, pentru că importurile au mers greu. În general vindem haine din Italia, Turcia şi China. Singurele facilităţi au fost şomajul tehnic şi scutirea în luna aprilie a chiriei spaţiului, în rest nimic. Suntem bucuroşi că nu am dat faliment”, ne-a spus Teodora C., proprietara unui magazin de costume bărbăteşti.