Recunoaştere internaţională pentru Fiscul românesc

Recunoaștere internațională pentru Fiscul românesc

Prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, România devine, la 1 ianuarie 2017, membru cu drepturi depline în Peer Review Group al Forumului Global pentru Transparență și Schimb de Informații Fiscale din cadrul OCDE. După ce a fost evaluat sistemul fiscal românesc din prisma disponibilității și accesului la informații fiscale și a procedurii de schimb internațional de informații, plenul forumului i-a acordat României un vot unanim de încredere pentru a ocupa această poziție, care consolidează statutul țării noastre în OCDE.Peer Review Group are un rol crucial în forumul global al OCDE, având responsabilitatea de a discuta și de a îmbunătăți procedurile de lucru utilizate în analizarea rapoartelor de evaluare. De asemenea, Peer Review Group are calitatea de for decizional, care votează în plen raportul fiecărei jurisdicții fiscale. Astfel, membrii grupului pot supune discuției aspectele relevante și pot decide, împreună cu echipa de evaluare a Forumului Global, ratingul final pentru fiecare jurisdicție fiscală.ANAF va avea astfel posibilitatea de a contribui la consolidarea procedurilor de lucru în cadrul forumului global și își va prezenta propria viziune asupra implementării standardelor de transparență fiscală și asupra schimbului internațional de informații în cadrul jurisdicțiilor evaluate. Totodată, România va avea un rol strategic în forumul global, contribuind la combaterea evaziunii fiscale prin aplicarea de măsuri de transparentizare fiscală la nivel global. În plus, participarea la Peer Review Group va aduce beneficii de imagine autorității fiscale din România, plasând țara noastră în prim-planul luptei împotriva evaziunii fiscale, la nivel internațional.