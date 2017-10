Rectificare bugetară. Ce ministere au primit bani

Vineri, 23 Octombrie 2015

Ministerele Agriculturii, Dezvoltării Re-gionale, Fondurilor Europene și Finanțelor vor primi cei mai mulți bani la cea de-a doua rectificare bugetară din acest an, iar sumele puse la dispoziția Transporturilor și Energiei vor fi diminuate, per total deficitul urmând să rămână la 1,85% din PIB.Astfel, ministerul Agriculturii va primi în plus 769,5 milioane lei, Dezvoltarea Regională 754,4 milioane lei, Fondurile Europene 729,6 milioane lei, Finanțele 584,3 milioane lei, Apărarea 558,1 milioane lei, Educația 271,4 milioane lei, Afacerile Interne 269,2 milioane lei, Justiția 245 milioane lei, Serviciul Român de Informații 140,4 milioane lei, Afacerile Externe 132,8 milioane lei, Ministerul Muncii 80,1 milioane lei, potrivit proiectului de rectificare. Vor fi reduse, în schimb, bugetul Ministerului Transporturilor, cu 1,61 miliarde lei, și cel al Energiei, cu 108,1 milioane lei. Cu toate acestea, vor fi alocate 597,3 milioane lei pentru capitalizarea CFR SA și 55 milioane lei pentru Metrorex.