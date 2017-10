Record de turişti şi nave de pasageri în portul Constanţa

Record de turiști și nave de pasageri în portul Constanța

r Bilanțul sezonului de croaziere: 92 escale și 70.000 de pasageri (estimări) r Pentru 2015, se prevede un sezon cel puțin la fel de bunPachebotul „MSC Orchestra” a acostat duminică, 19 octombrie 2014, în terminalul de pasageri al portului Constanța. Este un oraș plutitor cu 13 punți, dotat cu tot ce e necesar unei croaziere de vis: baruri, restaurante, cazinou, cluburi de noapte, bibliotecă, programe pentru copii, centru de fitness, Spa, piscine, saună, baie, pistă de jogging și numeroase servicii.Nava are 92.400 tone registru brut, lungimea de 293,80 metri și lățimea de 32,20 metri. Se poate deplasa cu o viteză maximă de 22,90 noduri. A fost dată în exploatare în 2007, fiind construită pentru armatorul MSC Cruises.„MSC Orchestra” este ultima navă de mari dimensiuni care vizitează portul Constanța în sezonul de croaziere 2014. A adus 2.560 de turiști străini, în serviciul cărora lucrează un echipaj internațional de 936 ofițeri, nebrevetați și personal auxiliar.Evenimentul a fost marcat printr-o conferință de presă organizată de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța și Autoritatea Națională pentru Turism.„Portul Constanța a înregistrat un număr record de 65.000 de turiști, în 2014, până la această dată, față de 15.000 turiști, în 2008 - a declarat Mirela Matichescu - vicepre-ședintele ANT. Sunt de apreciat eforturile administrației portuare de a stimula creșterea numărului navelor de pasageri și de a investi în acest terminal de pasageri, care este la standarde occidentale. Portul Constanța a devenit o destinație căutată de navele de croazieră. Colaborarea între autoritățile locale, portuare, agenții economici privați și asociațiile de profil este extrem de importantă pentru a dezvolta acest segment de turism. Județul Constanța este un obiectiv interesant pentru turiștii străini atât în perioada sezonului estival, cât și în extrasezon. Îmbucurător este faptul că multe nave de croazieră și-au prelungit perioada vizitei în țara noastră, ceea ce le permite agențiilor de turism să își diversifice oferta pentru pasagerii care coboară la uscat.”La rândul său, George Gabriel Vișan, directorul comercial al CNAPMC, a declarat: „De la inaugurarea acestui terminal, în 2008, portul Constanța a făcut eforturi de promovare ca destinație atractivă pentru navele de croazieră, înscriindu-se în principalele asociații ale porturilor din Marea Neagră și Mediterana, în Asociația MedCruise. Rezultatele s-au văzut: an de an a crescut numărul navelor și al pasa-gerilor care vin în portul Constanța. Sumele obținute de administrația portuară din această activitate reprezintă doar 1% din totalul venitu-rilor sale. Sperăm ca, în acest an, încasările să ajungă la 1 milion de euro. Anul viitor, vom extinde terminalul cu o clădire nouă, având în vedere fluxul în creștere de turiști. Investiția se ridică la circa 100.000 euro. Purtăm discuții cu administrația locală pentru înființarea unei linii de transport în comun, care să lege, în sezonul de croaziere, terminalul de pasageri cu centrul orașului, pentru a facilita transportul turiștilor care vizitează Constanța. Începând din 2015, vom oferi parcare pe termen lung pentru turiștii care vin cu mașina și se îmbarcă din portul Constanța. Acordăm o serie de facilități. Spre exemplu, turiștii în vârstă de până la 14 ani nu plătesc taxa de tranzitare a terminalului. Ne gândim și la alte măsuri care să stimuleze creș-terea numărului de turiști. Noi avem capacitatea să tranzităm 1 milion de turiști pe an.”Gabriel Vișan a anunțat că sezonul de croaziere se va încheia pe 15 noiembrie, cu un bilanț de 92 escale și 70.000 de pasageri, față de 69 escale în 2013.Potrivit unor estimări, turiștii care coboară în portul Constanța, pentru a vizita orașul sau a participa la excursiile organizate de tour-operatori, cheltuiesc în medie 100 euro de persoană. Lista de oferte cuprinde: vizitarea Capitalei, a muzeelor din orașul Constanța, a cetății Histria, degustări la Crama Murfatlar, turul litoralului, excursii în Delta Dunării.Referindu-se la sezonul de croaziere 2015, Gabriel Vișan a declarat că numărul escalelor se va menține la nivelul anului 2014, fiind anunțate, în plus, șapte vizite ale navelor din flota MSC Cruises.