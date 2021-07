Recolta de cereale îi mulţumeşte pe fermieri. Preţurile, însă, nu!

„Ploile ne-au dat bătăi de cap anul acesta. În luna mai şi iunie au căzut 350 de litri pe metru pătrat, cât media dintr-un an. Ploile au afectat calitatea grâului în unele zone şi nici cantitativ nu este la nivelul aşteptat. Este pentru prima oară în 25 de ani de agricultură de când, practic, n-am putut recolta din cauza buruienilor. A plouat foarte mult şi s-au dezvoltat în exces. Volbura şi costreiul ne-au întârziat recoltarea. Alţi colegi de-ai mei nu pot recolta din cauza lor”, ne-a explicat fermierul Mircea Chipăilă din Poarta Albă.





Mai la Nord, la Tortoman, fermierul Andrei Gaidargi se declară mulţumit de recolta de anul acesta. Lucrează 580 de hectare şi a recoltat deja orzul şi rapiţa. „Comparativ cu anul trecut, când am avut secetă accentuată şi am pierdut multe hectare de culturi, anul acesta a fost mult mai bine. Ne-au ajutat şi ploile căzute abundent şi am făcut producţie bună. La orz am recoltat șase tone, iar la rapiţă trei tone. Acum strângem grâul de pe câmp şi vom vedea câte tone recoltăm”, ne-a spus fermierul.



Preţul nu compensează munca depusă





Terenul însămânţat în toamnă cu rapiţă, 250 de hectare, culturi asigurate, din cauza lipsei precipitaţiilor nu a încolţit decât pe 120 de hectare, ne-a precizat fermierul de la Poarta Albă. A fost nevoit să pună tot grâu pentru a nu lăsa pământul fără rod. Rapiţă a adunat trei tone la hectar şi a reuşit să o dea la export. Ar vrea ca grâul să aibă unde să-l vândă pentru consumul intern, dar nu are unde. Şi grâul lui va pleca tot la export, la un preţ din care nu câştigă fermierii. Pe bursele internaţionale tona de grâu de panificaţie se tranzacţionează cu sume cuprinse între 210 şi 220 de euro, iar în portul Constanţa se cumpără cu 185 de euro/tona de grâu. „Practic după atâta muncă şi griji nu câştigăm câtă muncă depunem. Dacă fermierii ar avea spaţii de depozitare ar fi altă socoteală. Eu am încercat de trei ori să iau fonduri europene să fac un siloz modern. Dar nu am fost eligibil şi atunci neavând unde să-l ţin, îl dau la export”, ne-a spus fermierul Chipăilă. Are un sfat pentru fermierii care deţin spaţii de depozitare: „ Să țină grâul în magazii şi să-l vândă când are cel mai bun preţ”.





Producţia de cereale este una mulţumitoare la nivelul judeţului Constanţa. Fermierii sunt în plină campanie de recoltare la grâu şi se pare că 2021 este un an bun pentru cereale. Secara, ovăzul, orzul şi rapiţa s-au adunat de pe câmp, iar acum se lucrează de zor la seceratul grâului. Singurul lucru care-i nemulţumeşte pe fermieri este preţul prea mic pentru munca depusă.Lunile iunie şi iulie sunt pline pentru agricultorii care au însămânţat pământurile cu cereale. Este vremea culesului şi de dimineaţă şi până noaptea combinele muncesc neîncetat. Ploile anunţate săptămâna asta în zona Dobrogea i-a pus la treabă pe fermieri deoarece se grăbesc să strângă recoltele de pe câmp.