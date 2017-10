Rechinii din shipping fac zeci de victime printre marinarii români

1

so pe ei,pe grecotei !

Numai jigodiile de greci care dau vina pe criza sa nu plateasca oamenii,bineinteles impreuna cu spagarii lor din crewing de aici ,care dupa ce ofera cele mai mici salarii din bransa( deh criza),nu se pleaca fara comision inainte sau dupa (anr-ul nu vede,sln-ul nu vede,deh criza).Grecii desi au cea mai mare flota din lume se fofileaza si nu platesc taxe ,ascunzindu-se sub pavilioane de complezenta.Desi a iesit o noua lege 2012 IMO,grecii nu o semneaza si nu o respecta,defapt nu demonstreaza decit ca sint un popor nesimtit care nu are ce cauta in UE.Acu avem in schimb mai multe pirghii de lupta impotriva.imi Imi aduc aminte de o intimplare de acum vreo 15 ani cind un baiat a avut curaj si i-a denuntat la IMO si ITF si au platit oamenilor inapoi de le-a iesit pe nas si au fost urmariti apoi citiva ani sa-si respecte contractele sub amenintare penala s.Deci se poate oameni buni ni lasati sa-si bata joc de voi dar ardetii afara ca aici SLN-ULsi ANR-ul sint mina n mina cu ei altfel nu le-ar da licenta.