„Rechinii“ din shipping fac victime pe şapte nave cu români

„Rechinii“ din shipping fac victime pe șapte nave cu români

r Navele sunt arestate în diferite porturi ale lumii, iar echipajele sunt neplătite r Mesaj disperat de pe nava „R.M. Pioneer”Criza din shipping-ul internațional se acutizează. Numărul armatorilor care intră în litigii comerciale sau dau faliment este în creștere. Din această cauză, se înmulțesc navele abandonate ori arestate prin diferite porturi ale lumii.De fiecare dată, echipajele sunt cele sacrificate. Marinarii sunt uitați cu lunile la bordul navelor, fără provizii, fără salarii.Greul crizei este aruncat în spinarea navigatorilor, căci „rechinii” din shipping profită de toate portițele legii, de indiferența și slăbiciunile instituțiilor care ar trebui să-i apere pe marinari.De regulă, victimele sunt recru-tate din rândul navigatorilor nesin-dicalizați, din țările în care auto-ritățile naționale nu se implică în protecția lor socială, iar România oferă un mediu deosebit de prielnic. Dintre cei circa 14.000 de ofițeri și brevetați activi, doar o treime sunt membri ai Sindicatului Liber al Navigatorilor. Restul, precum și personalul auxiliar de pe navele de pasageri, nu sunt protejați de contracte colective de muncă naționale sau de tip ITF.„În prezent, șapte nave pe care se află și marinari români sunt reținute în diferite porturi din Turcia, Egipt, Algeria, Marea Britanie, Agentina, Malta și Malaiezia, din cauza unor conflicte comerciale sau pentru că n-au corespuns standar-delor tehnice internaționale, la inspecțiile de Port State Control. Echipajele sunt neplătite de una sau mai multe luni și sunt nevoite să îndure mari lipsuri” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor.Printre cele șapte nave se nu-mără: „R.M. Pioneer”, aflată în rada interioară a portului Prai (Malaiezia), „Aqua Hercules”, în Turcia, „Olim-pus”, în Port Suez, „Sofia”, în portul Alger.Navigatorii români de pe aceste nave nu sunt membri de sindicat și nici nu au contactat Sindicatul Liber al Navigatorilor înainte de îmbar-care. Dacă ar fi făcut-o, ar fi primit gratuit informații despre navele pe care urmau să muncească, despre seriozitatea și bonitatea armatorilor, despre existența sau lipsa unui contract colectiv de muncă la bord. Pe baza datelor primite, ar fi putut să decidă, în cunoștință de cauză, dacă își asumă sau nu riscul de a se îmbarca în condiții atât de nesigure.Mai trebuie precizat faptul că toți marinarii românii aflați pe navele în dificultate au fost recrutați prin in-termediul unor companii de crewing din Constanța, care funcționează cu avizul Autorității Navale Române, deci al statului român. Niciuna dintre aceste entități - agenți de crewing și ANR - nu răspunde în fața legii pentru neplata salariilor echipajelor. Dimpotrivă, companiile de crewing în cauză au continuat să trimită echipaje de schimb pe navele arestate, fără să fie trase la răspundere de ANR, întrucât nu există niciun act normativ care să oblige autoritatea de stat să facă acest lucru.Redacția ziarului „Cuget Liber” a primit un adevărat mesaj „al disperării”, de la bordul navei „R.M. Pioneer” (50.785 tdw, pavilion Insulele Marshall). Aceasta a fost arestată pe 22 august 2013, în baza unei hotărâri a instanței de judecată din Kuala Lumpur. Echipajul este format din cinci ofițeri români, inclu-siv comandantul, și 15 navigatori filipinezi. Comandantul se află la bord de pe data de 12 Iulie 2013, iar trei ofițeri, de pe 20 octombrie 2013. Marinarii au fost recrutați de trei agenții de crewing din Constanța.Din scrisoare rezultă că echipajul a căzut la mijloc în litigiul comercial dintre compania Dampskibsselska-bet Norden A.S. și armatorul grec. De la acest conflict i se trag toate necazurile.„Ultimul salariu achitat echipajului a fost plătit de către WEM LINES pentru luna august 2013, iar bani cash la bordul navei nu am primit niciodată de la ambarcarea noastră” - se arată în scrisoare.Echipajul a făcut numeroase ce-reri de repatriere și plată a salariilor. De fiecare dată s-a ales cu promisiuni. Recent, a fost informat că firma WEM LINES nu mai este responsabilă pentru plata salariilor și că echipajul trebuie să se adreseze companiei UNIVAN. Marinarii au devenit mingea de ping-pong a celor implicați în afacere, care aruncă de la unii la alții responsabilitatea soluționării acestei crize sociale.Românii au contactat Ambasada României din Malaiezia, care a luat legătura cu părțile din această afacere rău mirositoare. Dar toate s-au spălat pe mâini de responsabilitățile față de echipaj, arătând cu degetul spre alții.Nu este prima dată când echipajul de pe „R.M. Pioneer” apelează la ajutorul Ministerului de Externe. Grație intervenției acestuia, trei ofițeri au fost repatriați după opt luni de voiaj, cu plata la zi a salariilor. De ce nu s-au repatriat și ceilalți doi români, printre care și comandantul? De ce au acceptat alți trei ofițeri să vină în locul celor debarcați, când se cunoștea că nava e arestată?Autorii scrisorii susțin că vina aparține companiilor de crewing, care le-au ascuns ofițerilor recrutați „faptul că nava este sub arest, garantând pentru plata salariilor lor.”Mai mult una dintre companiile de crewing din Constanța i-a informat pe români că armatorul grec le solicită să renunțe la pretențiile salariale. În ultimul mesaj primit de la respectiva agenție de recrutare, ofițerii sunt amenințați că vor fi lăsați încă un an pe navă, până ce aceasta va fi vândută. Probabil tot fără salarii, ca și până acum.Disperați, românii de pe „R.M. Pioneer” solicită sprijinul Ambasadei României din Malaiezia, Ministerului de Externe și al Autorității Navale Române, pentru a fi repatriați de urgență și cu salariile plătite la zi.