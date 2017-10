Recepţia construcţiilor finanţate din bani publici se va face după reguli mai dure

Recepția construcțiilor finanțate din bani publici se va face după reguli mai dure

Comisia de recepție a construcțiilor și a instalațiilor aferente nu mai poate recomanda amânarea recepției, ci doar admiterea sau respingerea recepției. Printr-un act normativ, Guvernul a modificat HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora. Măsura are dreps scop reglementarea strictă a procesului de recepție, creșterea calității în domeniul construcțiilor, precum și sporirea responsabilității investitorilor, a executanților și a celor implicați în procesul de recepție.Din componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor vor face parte, în mod obligatoriu:- un reprezentant desemnat de către investitor, care este și președintele comisiei;- un reprezentant desemnat de către autoritatea administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare;- unul până la trei specialiști în domeniul lucrărilor de construcții supuse recepției, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, desemnați de investitor, alții decât cei implicați în proiectarea/execuția obiectivului de investiții. Aceștia își desfășoară activitatea ca angajați ai investitorului, cu contract de muncă sau pe bază de contract de prestări de servicii, ca persoană fizică autorizată, după caz.Componența comisiei se completează, în mod obligatoriu, cu:- un reprezentant desemnat de către Inspectoratul de Stat în Construcții pentru obiectivele de investiții, indiferent de sursa de finanțare, încadrate în categoria de importanță A - „excepțională”, B - „deosebită” și C - „normală” și pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice;- un reprezentant desemnat de către inspectoratele pentru situații de urgență județene/București-Ilfov pentru construcțiile menționate în Legea 103/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;- un reprezentant desemnat de către direcțiile județene pentru cultură sau a municipiului București, pentru construcțiile nominalizate în lista monumentelor istorice;- un reprezentant desemnat de către ordonatorul principal de credite bugetare, care nu are sau nu se subrogă calității de investitor în cazul obiectivelor de investiții încadrate în categoria de importanță A - „excepțională” sau B -„deosebită”, finanțate total sau parțial din fonduri publice și pentru care aprobarea documentațiilor tehnico-economice este de competența Guvernului.Comisia de recepție poate funcționa numai în prezența a cel puțin 2/3 dintre membrii numiți ai acesteia, iar decizia comisiei se ia cu majoritatea membrilor. Reprezentanții autorităților administrației publice și ai organelor cu atribuții de control în comisia de recepție au drept de veto, iar în cazul în care aceștia propun respingerea recepției, aceasta trebuie motivată în scris.Decizia comisiei nu reprezintă o simplă recomandare. Numai în conformitate cu decizia comisiei de recepție, investitorul aprobă admiterea sau respingerea recepției, în termen de trei zile de la luarea deciziei de către comisie, și semnează procesul-verbal la terminarea lucrărilor.În cazul în care investitorul nu îndeplinește și calitatea de proprietar, predă, la rândul său, proprietarului construcția recepționată.Este interzisă utilizarea construcției a cărei recepție la terminarea lucrărilor a fost respinsă, până la finalizarea remedierilor, aceasta fiind pusă în stare de conservare prin grija și cheltuiala investitorului.Recepția finală este organizată de proprietar, acesta stabilind data de începere a recepției finale în maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garanție.Prevederile regulamentului aprobat prin noua hotărâre de guvern nu se aplică construcțiilor pentru care recepția la terminarea lucrărilor, respectiv recepția finală, se află în desfășurare la data intrării în vigoare a actului normativ. Excepție face cazul în care recepția s-a făcut după vechea reglementare, dar comisia de recepție a recomandat admiterea recepției cu obiecții, obiecțiile neremediate în termenele convenite fiind considerate neconformități și, în acest caz, recepția finală se realizează potrivit prevederilor noului regulament.