Recensământul Agricol General s-a încheiat. Ce au găsit recenzorii pe teren

Recensământul General Agricol, runda 2020 s-a încheiat în judeţul Constanţa mai devreme decât era programat. Din totalul de 32.870 de exploataţii agricole câte au fost anunţate la începutul campaniei, recenzorii au găsit pe teren cu 209 ferme mai mult, de unde putem spune la o primă privire, că agricultura dobrogeană a prosperat.Recensământul agricol ar fi trebuit să se desfăşoare în 2020 dar din cauza pandemiei de coronavirus a fost amânat cu un an. A debutat pe 10 mai şi s-a terminat cu două săptămâni mai devreme, deoarece anul acesta a fost o premieră pentru recensământ. Mai exact, datele au fost colectate şi înregistrate mult mai rapid cu ajutorul tehnologiei. „Anul acesta este pentru prima dată când tehnologia ne-a venit în ajutor. Tot recensământul a fost digitalizat, recenzorii culegând informaţiile pe tablete. Şi, din această cauză recensământul s-a realizat mai repede şi mai uşor pentru oamenii din teren”, ne-a spus Monica Eliana Constantin, directorul Direcţiei Judeţene de Statistică Constanţa.Faţă de datele comunicate la începutul campaniei când pe liste, în tot judeţul figura un număr de 32.870 de exploataţii agricole, acum la final a reieşit un număr de 33.079 de exploataţii, cu 209 ferme mai mult.„Acestea sunt datele provizorii. Deocamdată nu ştim cu exactitate numărul exploataţiilor dar, în scurt timp, vom anunţa cifre exacte. Ce pot să vă spun cu siguranţă este că au fost recenzate 33.079 de exploataţii agricole, din care 28.459 sunt exploataţii funcţionale. Diferenţa de 4.620 de exploataţii reprezintă mai multe situaţii: fie sunt desfiinţate, fie temporar nu au activitate sau apar în alt judeţ, şi după cum ştiţi sunt puse într-o singură localitate, chiar dacă fermierul are exploataţii în mai multe judeţe”, ne-a explicat directorul de la statistica din Constanţa. Procesul este unul laborios până când datele culese din tot judeţul vor fi puse cap la cap. Mai devreme de luna martie 2022, când validarea datelor şi diseminarea rezultatelor statistice se vor încheia, probabil că nu vor fi date publicităţii alte informaţii.Suprafaţa agricolă, mai mare decât cea din baza de date a APIACu ocazia recensământului se va face lumină privind numărul exploataţiilor agricole şi suprafaţa exploatată conform cererii unice de plată depuse de fermieri. Ministrul Agriculturii, Adrian Oros spunea la începutul campaniei de culegere de date, că de fapt, numărul de exploataţii şi suprafaţa lor sunt mult mai mari. „În fiecare an, avem în funcţie de acele cereri unice de plată care se depun la APIA, o bază de date cu numărul de exploataţii şi cu suprafaţa pentru care s-a depus cererea unică de plată, dar ştim că numărul de exploataţii este mai mare unde se va face agricultura de subzistenţă şi suprafaţa agricolă exploatată este mai mare decât cei care depun aceste cereri. De asemenea, vrem să verificăm dacă rezultatele acestui recensământ sigur se suprapun cât mai fidel cu bazele de date în ceea ce priveşte animalele, pentru că nu toți fermierii depun acele cereri unice de plată sau acele cereri pentru subvenţii pentru animale”, a spus ministrul Agriculturii. Datele colectate din teren care s-au referit la numărul de exploataţii agricole, suprafaţa totală a terenurilor utilizate pentru agricultură, efectivele de animale pe specii, persoanele care au desfăşurat activităţi agricole, adăposturile pentru animale şi gestionarea dejecţiilor animaliere, dezvoltarea rurală vor contribui la crearea politicilor agricole naţionale şi europene viitoare. Fondurile totale alocate pentru efectuarea Recensământului General Agricol se ridică la 320 de milioane de lei, din care o sumă de patru milioane de euro în echivalent a provenit de la Eurostat.