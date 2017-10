Real aniversează patru ani pe piaţa din România

Real aniversează patru ani pe piața din România

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Octombrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

În luna octombrie, real,- Hypermarket România sărbătorește patru ani de la intrarea pe piață. În acest timp, real,- Hypermarket România a deschis 25 de magazine în 18 orașe din întreaga țară, în urma unor investiții care ajung la aproximativ 500 de milioane de euro. Evoluția rețelei de hipermarketuri real,-, calitatea produselor și serviciilor oferite, se remarcă și în rezultatele financiare, compania înregistrând permanent un indice de volum al cifrei de afaceri supraunitar. Din 2006, primul an de prezență pe piață, până în 2009, cifra de afaceri a companiei a crescut de aproape 8 ori, de la 98,47 de milioane de euro până la 760,76 de milioane de euro. De asemenea, beneficiile real,- pentru piața muncii din România nu sunt de neglijat, fiind create în jur de 2000 de locuri de muncă în fiecare an operațional. Angajații real,- au beneficiat de programe de calificare și training, precum și de posibilitatea construirii unei cariere de succes într-una dintre cele mai importante companii de pe piața de comerț modern din țară. „real,- România aniversează, iată, 4 ani în România, prilej cu care dorim să le mulțumim clienților pentru încrederea acordată în toată această perioadă. Permanent, noi, la real,- am analizat și am ținut cont de cerințele acestora, pentru ca acum să le putem oferi magazine moderne, cu prețuri mici și produse de calitate, dar și cu o repartizare sortimentală care le definește cât mai bine nevoile. În dorința de a ne poziționa mai aproape de consumatori, vom continua programul de expansiune pe termen mediu, prin deschiderea unui număr de 2-3 magazine pe an, în funcție de ocaziile care se vor ivi, oferind astfel noi oportunități de carieră, la scară națională și internațională”, a declarat Michel Lamoot, Director General al real,- Hypermarket România.