Reactorul 2 de la Cernavodă va fi reconectat astăzi la Sistemul Energetic Naţional

Reactorul 2 de la Cernavodă va fi reconectat astăzi la Sistemul Energetic Național

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Producătorul de energie Nuclearelectrica, care operează centrala nucleară din Cernavodă, a anunțat vineri că Unitatea 2 va fi reconectată la Sistemul Energetic Național în cursul zilei de sâmbătă, 26 august.Unitatea 2 a fost oprită în mod controlat în dimineața zilei de joi, 24 august, pentru efectuarea unor lucrări de remediere la una din liniile de instrumentație a sistemului de alimentare cu apa ușoară, în partea clasică a centralei, lucrări care se pot efectua doar cu reactorul în stare oprită, așa cum prevede sistemul de lucru al centralei, precizează compania într-un comunicat. ”Activitățile de remediere s-au efectuat în condiții normale de lucru pentru personalul centralei, public și mediul înconjurător, în conformitate cu procedurile aprobate utilizate la CNE Cernavodă”, arată comunicatul. De altfel, în luna iulie, reactorul 2 s-a deconectat automat de două ori de la Sistemul Energetic Național, din cauza reaparației unui tranzient în partea clasică a centralei. SNN a înregistrat în primul semestru al acestui an un profit net de 133,78 milioane lei (29,2 milioane euro), în creștere de 77 de ori față de perioada similară a anului trecut, pe fondul creșterii producției și a încasărilor. Producția de energie a companiei a crescut în primul semestru cu 5,5%, la 5.066 GWh, ”în condițiile unei opriri planificate semnificativ mai reduse a unității planificate să intre în oprirea planificată”, arată raportul companiei. Veniturile din vânzarea energiei electrice au urcat în primele șase luni cu 20,2%, la 869,7 milioane lei. Cele două unități de la Cernavodă asigură aproape 20% din producția totală de electricitate a țării. Acționarul majoritar al companiei este Ministerul Energiei, care are o participație de 82,49%. Nuclearelectrica este listată la Bursa de Valori București și are o valoare de piață de 2,2 miliarde lei (488,8 milioane euro).