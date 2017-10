Reactorul 2 de la Cernavodă a intrat în funcţiune

Reactorul 2 de la Cernavodă a intrat în funcțiune

Reactorul 2 al centralei nuclear-electrice de la Cernavodă a fost pus în funcțiune ieri, după zece ani de la finalizarea primei unități. Astfel, aportul energiei nucleare în România va crește la 17-18% din producția totală de energie electrică, creându-se premisele pentru menținerea unui preț stabil la vânzarea către populație. Reactorul 2 are o putere nominala de 700 MW și are aceeași platformă, de tip Candu 6, ca și primul. Prezent la inaugurarea unității 2, premierul Călin Popescu Tăriceanu a declarat că CNE Cernavodă este un element cheie, care oferă României un plus de siguranță și independență energetică. Șeful executivului a anunțat că până la finele lui octombrie vor fi analizate ofertele firmelor interesate să realizeze reactoarele 3 și 4 și a făcut un apel la tehnicienii și muncitorii care au participat la construcția unității 2 să rămână în continuare la Cernavodă, fiindcă vor avea de lucru în cel mai scurt timp. „Este păcat ca meseriile pe care le aveți să fie irosite pe lucrări de mâna a doua în străinătate. Proiectul nuclear românesc va fi unul de amploare și merită să rămâneți", a spus Tăriceanu. În perioada imediat următoare, Ministerul Economiei și Finanțelor (MEF) a va stabili locația unei viitoare centrale nucleare, care va fi ridicată după ce reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă sunt gata. „În 2014, un sfert din energie va fi produsă pe bază nucleară. România este un exemplu bun de gestionare a energiei de acest gen, decizia de a nu ne retrage de pe piață, după incidentul de la Cernobîl, fiind una foarte bună. Dacă ne vom juca bine cartea energetică, ne vom bucura de un mare prestigiu în Europa", a declarat și Varujan Vosganian, oficialul MEF, prezent la inaugurarea unității 2. Organizatorii evenimentului au fost ministrul economiei și finanțelor, Varujan Vosganian, ambasadorul Canadei în România, Marta Moszcyenska, ambasadorul Italiei, Daniele Mancini, vicepreședintele executiv al AECL Canada - K.J. Petrunik și administratorul delegat al Ansaldo Nucleare Italia, Roberto Adinolfi. Printre invitații de sea-mă s-au numărat Bogdan Olteanu - președintele Camerei Deputaților și prefectul județului Constanța, Dănuț Culețu.