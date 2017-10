Reabilitarea termică a clădirilor asigură 30.000 de locuri de muncă pe an

Joi, 24 Martie 2011.

Pe timp de criză, lucrările de anvelopare termică a clădirilor sunt colacul de salvare al firmelor de construcții. „Astfel de lucrări ar putea asigura 30.000 de locuri de muncă pe an, pentru constructori” - susține Tiberiu Andrioaiei, vicepreședintele Patronatului Societăților de Construcții. Statul a intervenit, până acum, prin două acte normative pentru a impulsiona lucrările de acest gen. Este vorba de OUG 18/2009 privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe și OUG 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală. Ambele instrumente și-au dovedit utilitatea, dar și limitele. Așa se explică faptul că mulți proprietari de imobile au preferat să se descurce fără ajutorul statului și al băncilor, fără autorizații de construire. Bazându-se pe propriile resurse, au angajat constructori la negru sau la gri, au făcut lucrarea mai ieftin și au obținut plusul de căldură după care tânjeau. „Legislația trebuie îmbunătățită pentru a stimula lucrările de anvelo-pare termică - afirmă Tiberiu Andrioaiei. Patronatul propune ca aceste cheltuieli să fie deduse din taxele și impozitele locale pe care trebuie să le achite proprietarii.” De altfel, o asemenea facilitate este prezentă în proiectul Legii privind măsurile de creștere a calității arhitectural - ambientale a construcțiilor (mai cunoscută sub titulatura Legea fațadelor), proiect aprobat de guvern duminica trecută. Dacă respectivul act normativ va fi aprobat repede de parlament, constructorii, arhitecții, proiectanții, industria mate-rialelor de construcții și transportatorii vor avea o pâine bună de mâncat în următorii ani, până la relansarea construcțiilor noi. Răzvan Niculescu - Aron, prim-vicepreședintele organizației patro-nale, afirmă că, în ciuda crizei de moment din sector, România este atractivă nu doar pentru antreprenorii autohtoni, ci și pentru cei străini. De ce? Pentru că are un deficit de 2 milioane de locuințe, 4 milioane de locuințe care așteaptă anveloparea (estimări eronate după părerea noastră și care ar trebui serios revizuite - n.n.), precum și un mare deficit de infrastructură. Într-adevăr, este foarte mult de construit în România, dar e nevoie și de mulți bani. Pe de altă parte, creditele continuă să fie foarte scumpe, iar garanțiile foarte greu de asigurat. Tocmai pentru că a rezolvat ambele genuri de probleme, programul Prima Casă se dovedește un succes. Din păcate, acesta are resurse limitate, fiind vorba de ajutoare de stat. Constructorii privesc cu jind la economiile din bănci ale românilor. În ianuarie 2011, acestea se ridicau la circa 22,54 miliarde de euro. „Sunt foarte mulți bani, care ar trebui atrași în circuitul economic și făcuți să producă” - spune Tiberiu Andrioaiei. Lucru extrem de greu, având în vedere distribuția lor în rândul populației. Cei ce au nevoie de locuințe - respectiv tinerii - au prea puțini bani la bancă, iar cei ce au economii mai mari - familiile vârstnice - au deja locuințe. Banii acestora din urmă pot fi atrași mai curând spre lucrările de reabilitare termică și de refacere a fațadelor imobilelor. Patronatul ar vrea să rezolve o problemă de concurență, prin introducerea standardelor profesionale în sector. E vorba de un proiect mai vechi al său, care se pare că e agreat la Ministerul Dezvoltării Regionale. Obiectivul declarat este creșterea profesionalismului, prin introducerea certificatelor pentru firmele de construcții, documente care vor atesta nivelul lor de competență. Certificatele ar urma să fie înscrise într-un registru național și să fie recunoscute la nivel comunitar. Sistemul certificării competențelor va deschide drumul constructorilor români la licitațiile naționale și internaționale, afirmă Răzvan Niculescu - Aron (dar va închide drumul unora dintre ei). Problema este destul de complicată, cu argumente pro și contra, care nu țin întotdeauna seama de interesul beneficiarilor lucrărilor de construcții. Patronatul Societăților de Construcții (PSC) reunește peste 300 de firme din domeniu: societăți de proiectare, producători de materiale, antreprenori, companii de construcții și de instalații etc. Pe plan național este asociat la UGIR, iar la nivel internațional face parte din Uniunea Europeană a Promotorilor și Constructorilor, cu sediul la Bruxelles.