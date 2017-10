RCA va fi mai scumpă decât maşina nouă!

Transportatorii avertizează:

RCA va fi mai scumpă decât mașina nouă!

Evoluția cotațiilor RCA pare a nu avea alt fundament decât interesul companiilor de asigurare de a-și maximiza profiturile. Iată, rapoartele oficiale ale Poliției Rutiere arată că accidentele rutiere soldate cu pagube materiale s-au împuținat de la un an la altul cu mai multe procente, iar datele Institutului Național de Statistică vorbesc de o continuă diminuare a indicelui prețurilor industriale, până la valori negative. Cu toate acestea, asigurarea obligatorie auto continuă să se scumpească, în timp ce reclamațiile împotriva firmelor de asigurări sunt tot mai numeroase.Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) trage semnalul de alarmă: de la data de 1 ianuarie 2016 se aplică Directiva 2009/138/CE din 2009, cunoscută și sub numele Solvency II. Aceasta vizează toate companiile de asigurări și reasi- gurări cu un volum anual de prime de peste 5 milioane euro sau cu rezerve tehnice de peste 25 milioane euro, iar efectul aplicării este o creștere a tarifelor RCA. Potrivit calculelor organizației, asigurarea obligatorie RCA ar putea depăși… 1.000 de euro pentru un Logan.În cazul altor categorii de autovehicule, scumpirile vor deveni de nesuportat. „Dacă în 2013, cotațiile uzuale RCA erau sub 1.000 de euro pentru un autovehicul de transport mărfuri sau persoane, iar cele excepționale erau de 3.000 de euro pe autovehicul, în 2015, cotațiile uzuale RCA pentru vehiculele de transport mărfuri și persoane au trecut de 3.000 de euro pe vehicul și au apărut în piață cotații de peste 100.000 de lei RCA pe autovehicul! Dacă astăzi cotațiile excepționale au ajuns să egaleze prețul unui camion utilizat, în acest ritm de creștere cu 100% anual, în cinci ani costul RCA va egala prețul unui camion nou de 96.000 de euro, iar cotațiile excepționale vor fi peste orice măsură!” - atenționează UNTRR.Organizația atrage atenția că: „Impo-sibilitatea firmelor de transport de a plăti aceste sume astronomice pentru RCA va conduce la falimentul firmelor mici de transport rutier și la mutarea în alte țări a firmelor medii și mari de transport rutier din România și poate conduce la o creștere a RCA pentru cei care supraviețuiesc captivi în sistemul obligatoriu de asigurări RCA/carte verde din România la valori care pot trece de 1.000 de euro pentru un Logan!”Potrivit UNTRR, în România există circa 30.000 de firme de transport mărfuri, care dețin o flotă de circa 150.000 de auto-vehicule de peste 3,5 tone, și peste 4.000 de firme de transport călători, care ope-rează circa 35.000 de autobuze și autocare de peste 1 + 8 locuri pentru transport. În acest sector lucrează circa 400.000 de angajați.Nu doar transportatorii sunt în pericol, ci întreaga economie națională și populația. Scumpirea RCA va afecta în mod direct bugetele tuturor deținătorilor de auto-vehicule: instituții de stat, agenți economici și gospodării familiale. Pe de altă parte, creșterea cotațiilor RCA se va reflecta în prețurile produselor și serviciilor, a căror creștere va fi suportată de consumatorii finali. Practic, la nivelul populației se vor acumula toate efectele negative directe și mediate ale dinamicii RCA.UNTRR solicită guvernului să intervină astfel încât valorile RCA să fie stabilite la niveluri suportabile pentru agenții econo-mici și populație.„O asigurare obligatorie prin lege nu trebuie să oblige la faliment sau la impo-sibilitatea de a plăti valori RCA egale cu valoarea autovehiculului asigurat!” - atenționează organizația.Ea atrage atenția că lipsa de măsuri din partea guvernului condamnă industria transporturilor rutiere la faliment sau la mutarea activității în țări învecinate, care au politici economice responsabile. Efectele ar fi devastatoare pentru bunul mers al economiei și vieții sociale, pentru PIB și exporturi. „Lipsa de autoritate și de reglementare a autorității din acest domeniu (referire la Autoritatea de Supraveghere Financiară - n.n.), din ultimii opt ani, a adus piața RCA în pragul colapsului!” UNTRR a inițiat un dialog cu ASF și cu firmele de asigurări în vederea identificării riscurilor ce generează cele mai semnificative costuri privind RCA/carte verde și care ar putea fi reduse prin acțiuni comune de stimulare a reducerii acestora, dar discuțiile nu au dus la niciun rezultat.Am fi nedrepți dacă am blama doar companiile de asigurări. O mare parte din vină revine Guvernului României, Ministerului Transporturilor, Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale și administrațiilor locale. Aceste instituții sunt răspunzătoare pentru starea dramatică în care se află rețeaua rutieră din România, din cauza căreia se petrec nu-meroase accidente. Dacă am avea autostrăzi, șosele și drumuri bune, numărul accidentelor s-ar reduce semnificativ, iar asiguratorii n-ar mai avea motive să scumpească RCA.O altă parte de vină revine Poliției Rutiere. În loc să fie preocupată de prevenirea accidentelor, se limitează la a le constata și sancționa. Ba chiar unii polițiști și șefi ai acestora contribuie substanțial la crearea condițiilor obiective și subiective ale creșterii numărului de accidente, acordând ilicit permise de conducere.