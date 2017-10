RCA-ul ne usucă la buzunar! Iată care sunt preţurile, pe început de an

RCA-ul ne usucă la buzunar! Iată care sunt prețurile, pe început de an

Șoferii constănțenii care sunt nevoiți acum, pe început de an, să încheie o asigurare obligatorie de răspunde civilă - RCA, trebuie să-și facă bine socotelile! Cum prețurile au tot crescut, această cheltuială nu prea mai poate fi inclusă la „și altele”.Cele mai recente calcule făcute de analiștii FinZoom.ro, în cadrul unui parteneriat cu Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor din România - InfoCons, arată că există diferențe extrem de mari de preț de la o companie de asigurare, la alta. Astfel, luând în calcul ofertele disponibile pe piață la acest început de an, în cazul unui autoturism marca Logan din 2009, de exemplu, și pentru un șofer care deține permisul de conducere din 2013, prețurile pornesc de la 163 lei pentru o perioadă asigurată de șase luni și ajung, în cazul asigurărilor valabile un an, până la 985 lei.Diferențe foarte mariIată care sunt prețurile, mai exact, în funcție de compania de asigurare, pentru o poliță RCA valabilă 12 luni: Euroins - 310,16 lei, Carpatica Asigurări - 717,69 lei, Omniasig - 723,25 lei, Allianz Țiriac - 898.70 lei, City Insurance - 907,83 lei, Uniqa Asigurări - 984,54 lei.Iată care sunt tarifele și pentru șase luni, potrivit analizei amintite: Euroins - 163,03 lei, Astra Asi-gurări - 365,72 lei, Carpatica Asigurări - 397,10 lei, Omniasig - 400,18 lei, City Insurance - 507,18 lei, Uniqa Asigurări - 544,76 lei, Allianz Țiriac - 615,60 lei.„Doi factori foarte importanți în stabilirea primei de asigurare pentru RCA sunt vârsta solicitantului și vechimea permisului. De asemenea, primele de asigurare reflectă și calitatea serviciilor oferite. De exemplu, cele mai scumpe companii de asigurare și-au făcut o reputație în a plăti despăgubirile la timp”, țin să atragă atenția reprezentanții InfoCons.Pentru ce se acordă despăgubiriAsigurarea obligatorie RCA este valabilă pe teritoriul României, pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene și cele aparținând Spațiului Economic European, pe teritoriul statelor care leagă direct două țări membre ale Uniunii Europene în care nu există birou național. Mai mult, asigurătorii pot extinde valabilitatea teritorială a poliței, spun reprezentanții Autorității de Supraveghere Finan-ciară (ASF). Țările în care asigurarea este valabilă sunt precizate în poliță. De asemenea, șoferii trebuie să știe că asigurarea RCA acoperă nu doar pagube materiale: „Fără a se depăși limitele de despăgubire prevăzute în contractul de asigurare RCA, în condițiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a poliței de asigurare RCA se acordă despăgubiri, în formă bănească, pentru vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial, pagube materiale, pagube consecință a lipsei de folosință a vehiculului avariat, cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată”, informează ASF.