„Războiul gazelor“ se câştigă cu pompa de căldură

„Războiul gazelor“ se câștigă cu pompa de căldură

În 1966, în plin „război rece”, eram elev în clasa a X-a, la Liceul Militar „Dimitrie Cantemir”. Într-una din zilele lui iunie, batalionul de elevi a primit ordinul de adunare pe platoul central. Un student din anul III, al unei școli de infanterie, a început să ne prezinte „arma secolului”: pușca semiautomată „Kalașnikov”. Avea un discurs meșteșugit și vorbea cu patosul unui comis - voiajor. Parcă ar fi vrut să ne convingă să-i cumpărăm „marfa”, pe care o agita prin fața ochilor noștri. „Soldatul român și-ar da o mână pentru o astfel de armă și cu cealaltă ar lupta cu dușmanul” - și-a încheiat tipul prezentarea. Dacă n-am fi fost ținuți în lesă de regulamentele militare, noi, „bobocii”, l-am fi luat peste picior. Peste ani, s-a dovedit că tipul a avut dreptate. „Kalașnikov”-ul a făcut carieră în Europa, Africa, America de Sud, dar mai ales în Orientul Apropiat, fiind cea mai vândută armă de foc. Poveste de succes Mi-am adus aminte de întâmplarea din tinerețe, ieri, la lansarea pe piața constănțeană a pompei de căldură REHAU. Concernul german cu același nume a prezentat simultan, în mai multe orașe mari din Europa de Est, „o soluție completă pentru utilizarea inteligentă a energiei existente în mediul înconjurător (în sol, în pânza freatică și în aer)”. În fața proiectanților, consultanților, constructorilor și ziariștilor reuniți în sala de conferințe a hotelului „Ibis”, Sorin Stan – director al diviziei de instalații din cadrul REHAU România și consultantul Dan Zăinescu au prezentat povestea de succes a grupului german și noul său produs. Istoria concernului a început în primii ani de după cel de-al doilea război mondial, când nu se găsea piele pentru încălțăminte. În 1948, patronul unei mici firme din orașul german Rehau a avut ideea să folosească înlocuitorii din plastic pentru fețele încălțărilor. Metoda a avut un asemenea succes încât companiei i s-a permis să preia numele orașului și să-l transforme în brand, condiția fiind să-l scrie cu majuscule. Compania s-a specializat în cercetarea, fabricarea și desfacerea produselor din polimeri (material plastic), dezvoltându-și afacerile în construcții, industrie și producția de automobile (pentru care realizează diferite componente). Astăzi, construcțiile eficiente energetic și producția sistemelor pentru utilizarea energiilor regenerabile reprezintă un domeniu de vârf al preocupărilor concernului. Un frigider pe dos Pompele de căldură își au originea în invenția americanului Jacob Perkins. În 1834, el a construit primul aparat de răcire cu compresiune. Au urmat ani de cercetări și de invenții, printre care și frigiderul, pentru ca, în 1945, să fie pusă în funcțiune, în SUA, prima pompă de căldură având ca sursă de energie solul. Specialiștii afirmă că pompa de căldură este asemenea unui frigider care funcționează invers. Acesta din urmă extrage căldura din interiorul său și o elimină în afară. Pompa de căldură, dimpotrivă, extrage căldura din aer, sol sau apă, o aduce la un nivel de temperatură mai ridicată și o conduce în sistemul de încălzire din casă. Grupul REHAU a dezvoltat soluții tehnice integrate de utilizare a pompelor de căldură. Sistemul asigură independența clădirilor de piața gazelor. Încălzirea locuinței și a apei menajere se realizează, în proporție de 75%, cu ajutorul căldurii extrase din sol, spre exemplu. Curentul electric (care poate fi asigurat parțial sau în totalitate de panourile solare) are o contribuție de doar 25%. Costurile curente pentru încălzirea unei locuințe prin sistemul pompelor de căldură sunt de 10 ori mai mici decât în cazul folosirii unei centrale pe gaze, a declarat Sorin Stan, iar amortizarea investiției se realizează într-un interval de 4 - 7 ani, în funcție de dimensiunea ei. Pentru o locuință care ocupă o suprafață de 100 mp, prețul unui astfel de sistem integrat de încălzire, care folosește ca sursă de energie solul și dispune și de două panouri foto-voltaice, ajunge la 30.000 de euro. În România, REHAU a instalat experimental un număr de 10 pompe de căldură, în special în zona capitalei. Energie pentru elite „În momentul de față, sunt foarte larg utilizate aceste soluții energetice. Strategia țărilor din Europa Apuseană este să obțină independența față de furnizorii de gaze. Sisteme tot mai complexe se regăsesc pe scară largă la consumatorii individuali. Pe de altă parte, studiile și cercetările continuă, ducând la creș-terea performanțelor acestora, în condițiile scăderii costurilor. Suntem într-o fază de început. În momentul depășirii perioadei de incertitudine economică în care ne aflăm, vom asista la o explozie a cererii de pompe de căldură. Investițiile în energii regenerative, res-pectiv pompele de căldură, sunt destul de costisitoare. Ele se adresează anumitor cate-gorii sociale: proprietarii de case și de vile ori cei ce își construiesc una, dar care au un anumit venit. Viitorul pe termen lung, de 10 - 15 ani, aparține pompelor de căldură și este legat de clasa mijlocie și de elita financiară” – a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Sorin Stan. Nu va trece multă vreme și sistemul se va democratiza. „Eu cred că, în viitor, sub presiunea Uniunii Europene, România va trebui să acorde subvenții persoanelor fizice, pentru investiții în energia regenerativă – a spus directorul. Însă nu cred că acest lucru se va întâmpla mai devreme de 3 - 5 ani. În acel moment va fi extrem de motivant pentru o categorie cât mai largă să își monteze astfel de instalații. De pe urma lor, toată lumea va avea de câștigat, inclusiv mediul înconjurător de care beneficiem cu toții.” vvv Eu am convingerea că pompele de căldură vor avea aceeași soartă ca și „Kalașnikov”-ul. Dacă acesta a câștigat supremația pe piața armamentului, în timpul „războiului rece”, sistemele care integrează pompele de căldură își vor impune dominația și vor salva omenirea de „războaiele gazelor” și coșmarul crizelor energetice.