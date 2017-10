Războiul declaraţiilor între ArcelorMittal şi portuarii constănţeni

Războiul declarațiilor între ArcelorMittal și portuarii constănțeni

Agenția de știri „Mediafax” a dat publicității declarațiile conducerii ArcelorMittal Galați, ca răspuns la acuzațiile aduse de operatorul portuar „Comvex” Constanța. ArcelorMittal respinge Conform corespondentului agenției, ArcelorMittal respinge acuzația că hotărârea sa de a schimba ruta de aprovizionare cu materii prime a combinatului din Galați, din portul Constanța în portul bulgăresc Burgas, încalcă Legea concurenței. Ei susțin că decizia a fost luată exclusiv din considerente economice și că au nevoie de un angajament ferm, sigur și ieftin pentru transportul naval al materiei prime către ArcelorMittal Galați. „Potrivit lui Thierry Le Gall, CEO al Diviziei de sud-est a ArcelorMittal, compania pe care o reprezintă a decis să folosească un nou flux deschis prin portul Burgas (Bulgaria), pentru că aici s-a putut încheia un contract ferm și sigur, spre deosebire de ce putea oferi Comvex Constanța. Le Gall a respins speculațiile referitoare la o eventuală răzbunare a celor de la ArcelorMittal, după ce preluarea de către această companie a pachetului majoritar de acțiuni a eșuat anul trecut” - relatează „Mediafax”. Agenția îl citează pe Le Gall, care a declarat: „Nu există absolut nicio legătură între chestiunile legate de preluarea acțiunilor de la Comvex și acest nou flux deschis pe la Burgas. Problema este foarte simplă: noi vrem să găsim prețuri competitive, prețuri bune pentru a descărca vasele, pentru a încărca barjele. Și facem asta în interesul combinatului și al oamenilor care lucrează aici. Astăzi vă pot spune că cei de la Comvex au crescut tarifele de patru ori în cinci ani. Așadar, noi vrem prețuri competitive, vrem să lucrăm cu companii românești, nicio problemă, dar dorim și un contract pe termen lung. Nu pe un an. Ce se poate întâmpla dacă în acest an prețul crește cu 15 la sută? Trebuie un angajament corect cu cei de la Comvex”. Corespondentul „Mediafax” a întrebat dacă prețul pe care ArcelorMittal îl plătește folosind altă rută decât Constanța pentru transportul materiei prime este mai mic, Thierry Le Gall a răspuns că problema celor de la Comvex constă în faptul că în acest moment nu pot oferi un contract competitiv și că prețul practicat de către aceștia este mai mare decât cel de pe piața internațională a porturilor. „Trebuia să găsim o alternativă. Singura problemă pe care o avem cu Comvex este siguranța. Dacă am putea încheia cu ei un contract competitiv pe termen lung nu ar fi nicio problemă. Dar, astăzi, prețul de la Comvex este mai mare decât cele de pe piața internațională a porturilor. Nu putem să cerem Guvernului gaz mai ieftin, energie mai ieftină și în același timp să punem în pericol acest ajutor cumpărând serviciile scum-pe de la Comvex”, a spus Thierry Le Gall. Portuarii contraatacă Afirmațiile conducerii lui ArcelorMittal Galați au fost taxate de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța, Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile și COMVEX SA, care au transmis următorul comunicat de presă: „Am urmărit cu atenție argumen-tele expuse în declarația domnului Thierry Le Gall, reprezentant al Grupului Arcelor Mittal în Estul Europei, acordată agenției de presă Mediafax la o zi după exprimarea revoltei unor importanți agenți economici constănțeni față de practicile anticoncurențiale și anticomerciale ale grupului sus-menționat. Realitatea contrazice însă absolut toate argumentele domnului Le Gall. Portul Constanța și agenții economici constănțeni oferă Grupului Arcelor Mittal cele mai bune prețuri de transport, cele mai rapide operațiuni de încărcare-descărcare a materiei prime, cea mai sigură relație comercială, în condiții absolut comparabile cu cele din marile porturi ale lumii. Astfel, transportul materiei prime prin portul Burgas este mai scump și mai lent decât cel prin Constanța. Costul integral al transportului prin Constanța este de 5,77 euro/tonă (inclusiv comisioane și asigurarea mărfurilor), în timp ce costul tranzitului prin Burgas este de 10,13 euro/tonă. În același timp, terminalul constănțean COMVEX S.A. s-a angajat prin contract să ofere ArcelorMittal o viteză de descărcare a mărfii de 45.000 tone/zi, în situația în care condițiile tehnice de la terminalele din Burgas nu permit viteze de descărcare mai mari de 20.000 tone/zi. Caracteristicile portului Burgas permit numai accesul navelor de capacitate mică, de până la circa 80.000 tdw, fapt ce adaugă 6-9 euro (în funcție de cotațiile de pe piața internațională a navlurilor maritime) la fiecare tonă de minereu transportată din Brazilia pe aceasta rută față de ruta ce utilizează portul Constanța. Pe de altă parte, în portul Constanța pot fi acostate nave de capacitate mare - până la 220.000 tdw. Prin urmare, afirmația d-lui Thierry Le Gall cum că „Nu putem să cerem guvernului gaz mai ieftin, energie mai ieftină și în același timp să punem în pericol acest ajutor cumpărând servicii scumpe de la COMVEX” este nefondată, deoarece valoarea acestor servicii tocmai s-a mărit de circa 3 ori, astfel încât costul total al transportului prin Burgas este cuprins între 16,13 și 19,13 euro/tonă, față de 5,77 euro/tonă prin Constanța, rezultând o diferență în plus plătită pentru Burgas de 10,36 - 13,36 euro/tonă. Prețul transportului și eficiența operării mărfurilor prin Portul Constanța sunt similare și uneori mai bune decât cele oferite de Portul Rotterdam. Astfel, viteza de descărcare a transporturilor ArcelorMittal prin portul Rotterdam este de 40.000 de tone/zi, în timp ce viteza de descărcare a transporturilor ArcelorMittal prin portul Constanța este de 45.000 de tone/zi. Prețurile practicate sunt perfect echivalente și reflectă eficiența celor două porturi pe piața internațională a porturilor. În plus, precizăm că prețurile practicate de portul Rotterdam pentru transporturile ArcelorMittal au crescut de patru ori în ultimii patru ani (2005-2008), iar media multianuală a acestor prețuri este cu 14,57 % mai mare la Rotterdam decât la Constanța. Iar în momentul în care Rotterdam – cel mai mare port industrial la Marea Nordului – este folosit drept port de descărcare pentru uzinele ArcelorMittal din Vestul Europei, este evident că refuzul de a folosi Constanța - portul similar pentru Marea Neagră și Mediterana de Est - pentru uzinele ArcelorMittal din Estul Europei (sau măcar din România) este o lovitură clar incorectă dată intereselor de afaceri românești. ArcelorMittal Galați are garanții multiple de siguranță pentru relațiile de afaceri din Portul Constanța. Aceste garanții vin din cel puțin 3 direcții. Mai întâi, există contractul de asociere încheiat în 1996 între SIDEX Galați și COMVEX (contract valabil și azi), prin care SIDEX (deci ArcelorMittal) și COMVEX au instalat, prin contribuția ambelor părți, echipamente de descărcare portuară (un pod descărcător, un terminal feroviar precum și alte echipamente portuare și clădiri etc.) în valoare de peste 21 milioane dolari, pe care COMVEX le operează în mod obligatoriu, pentru aprovizionarea cu prioritate cu materii prime a ArcelorMittal, așa cum s-a prevăzut la art. 5 din contractul la care facem referire. Durata acestui contract este estimată la circa 30 ani, ca fiind durata de viață până la casare a tuturor acestor dotări, potrivit prevederilor art. 7 din același contract. În al doilea rând, chiar și pentru operațiunile portuare ale COMVEX, desfășurate pentru alți clienți, se utilizează echipamente comune COMVEX - Arcelor Mittal, iar din această utilizare, ArcelorMittal a câștigat și câștigă bani. Acest lucru se întâmplă și în 2009, dovadă fiind facturile emise de ArcelorMittal și achitate de către COMVEX în decursul timpului. În al treilea rând și cel mai important, o societate a Grupului ArcelorMittal este acționar important și participant la profitul obținut de COMVEX. Cu alte cuvinte, garanțiile pentru o relație sigură și pe termen lung sunt limpezi.”