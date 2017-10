Război murdar, de hărţuire împotriva conducerii Oil Terminal

Război murdar, de hărțuire împotriva conducerii Oil Terminal

De mai mulți ani asistăm la un adevărat război de hărțuire pe care acționarul minoritar Broadhurst Inv. Ltd. îl duce împotriva companiei Oil Terminal din Constanța. În mod sistematic, acesta a încercat să blocheze deciziile adunării generale a acționarilor și consiliului de administrație. Zecile de litigii inițiate de acest „acționar ostil”, cum a fost etichetat de conducerea companiei, au eșuat în instanțele de judecată.Nimeni nu înțelege ce dorește de fapt acest acționar de la societatea în care deține un post de membru în consiliu de administrație și de la care încasează an de an dividende. Așa cum fac toți acționarii cu scaun la cap, Broadhurst ar trebui să pună umărul la creșterea companiei Oil Terminal, pentru a obține venituri mai mari din activitatea ei, nicidecum să-i pună bețe în roate.Este de neînțeles ce urmărește, în fapt, acest acționar? Dorește, cumva, distrugerea Oil Terminal? Ar avea numai de pierdut. Dorește să obțină controlul companiei? Atunci de ce nu face o ofertă de nerefuzat statului român? E cumva de părere că operatorul portuar nu are viitor (ceea ce ar fi în contradicție cu evoluția sa spec-taculoasă)? De ce nu vinde cât mai repede pachetul său de acțiuni pe bursă?Mă întreb dacă nu cumva singura rațiune a acestui demers este aceea de a influența piața de capital și a provoca o prăbușire a acțiunilor Oil Terminal, pentru a fi cumpărate ieftin.Grav este că acționarul respectiv nu se mai mulțumește cu demersurile în justiție, care sunt legitime până la un punct, dar a trecut și la atacuri la persoană, lansând acuzații grave la adresa conducerii companiei, fără a le proba, acuzații care au fost preluate de o publicație electronică.Dacă respectivul acționar chiar crede în ceea ce afirmă despre conducerea Oil Terminal, de ce nu a prezentat acuzațiile și dovezile în adunarea generală a acționarilor și în consiliul de administrație, pentru a se adopta măsurile prevăzute de lege: demiterea managerilor și a administratorilor incriminați, precum și acționarea lor în Justiție? Sau de ce Broadhurst nu a sesizat organele de cercetare penală?Conducerea Oil Terminal a înaintat un drept la replică respectivei publicații, în care a demontat toate acuzațiile aduse. Opinia mea este că acest lucru nu e suficient. Chiar dacă dreptul la replică a fost publicat, acuzațiile extrem de grave formulate de acționarul minoritar trebuie probate în fața instanței de judecată. Cine va mai avea încredere să facă afaceri cu Oil Terminal și să investească în acțiunile ei, câtă vreme conducerea sa este incriminată chiar de unul dintre acționari, care deține și un loc în consiliul de administrație? Aici nu mai e vorba doar de imagine, ci și de implicațiile economice pe termen lung. Oricâte dezmințiri se vor da, acuzațiile acționarului Broadhurst circulă în spațiul electronic și produc efecte.În aceste condiții, Oil Terminal și conducerea sa au obligația să-i ceară acționarului minoritar să-și probeze afirmațiile în justiție. Dacă managerii companiei chiar au făptuit ceea ce li se pune în cârcă, atunci ei trebuie să plătească. Dacă se va dovedi că, dimpotrivă, acuzațiile sunt invenții, calomnii, atunci acționarul minoritar trebuie să suporte consecințele legii. Dacă prin dialog nu se poate face lumină în relația dintre Oil Terminal și Broadhurst Inv. Ltd., atunci singura cale este cea a Justiției.Operatorul portuar constănțean are destule probleme pe cap cu piața petrolului, cu atragerea clienților, cu investițiile. Circul făcut de acționarul minoritar, care îi perturbă sistematic activitatea, trebuie să înceteze cât mai repede.