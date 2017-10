Război cu mafia medicamentelor compensate

2

senzational

subiect original si in exclusivitate, ziarist tanar si plin de verva. daca n-ar mai prelua subiectele altora- replica da de mai bine de juma de an articole pe tema asta, cu nume si date concrete- pentru a le coafa apoi in stilul somnifer si daca s-ar duce acasa sa faca nani, ar fi perfect. in rest bravo, macar va inspirati de la cei mai buni