Război continental împotriva contrabandei cu ţigări

Război continental împotriva contrabandei cu țigări

Capturile de țigări de contrabandă se țin lanț în România. Cele mai frecvente sunt la intrările în țară: în portul Constanța, la granița cu Moldova ori cu Ungaria. Rețele de contrabandiști cad pe capete. În locul lăsat liber apar altele, mai „productive”. De la începutul anului și până în prezent, Vama Constanța a capturat 170.360 de țigarete și 300 de pachete de țigări-narghilea, în valoare totală de 18.390 euro. În ciuda succeselor obținute de vameși și polițiști, motorul contrabandei merge la turația maximă. Drept dovadă, în piețele din Constanța, la gară și în autogări, ești întâmpinat de dealeri tuciurii cu invitația: „Șefule, nu cumperi țigări?” Potrivit lui Novel Research, o companie independentă de cercetare, contrabanda cu țigarete din România este în creștere. Dacă în ultimul trimestru al lui 2009, era de 22% din totalul pieței, în februarie 2010, ajunsese la 36,2%. La cât o fi urcat acum? Comerțul ilegal de tutun concurează cu cel de droguri și de persoane pentru primul loc în topul celor mai rentabile afaceri. În unele țări comunitare, precum România, cu certitudine că se află în frunte. Sumele câștigate din afacerile subterane cu tutun sunt uriașe, Principalii producători de țigarete din România - British American Tobacco Romania, Japan Tobacco International Romania și Philip Morris Romania - susțin că bugetul de stat pierde anual peste un miliard de euro, de pe urma acestui fenomen. În 2009, statul român a încasat 5.090.089.660 lei (sau 1.435.666.314 euro) din acciza la tutun. Dacă avem în vedere estimările lui Novel Research, acciza neîncasată din cauza contrabandei s-a ridicat la 338.816.301 euro. Situația este gravă, atât pentru stat, cât și pentru producătorii de țigări. Mai toate statele - nu doar cel român - nu sunt în stare să stârpească fenomenul. Ce-i de făcut? Altă soluție nu poate fi decât să intensifici controalele, să implici mai multe forțe și mijloace, mai multe resurse financiare în acest război. Pentru că lupta cu contrabanda este tot mai costisitoare, sprijinul financiar începe să vină și de la producătorii de țigări. Ei sunt direct interesați să elimine de pe piață cel mai periculos concurent: contrabanda. Cel mai important pas, în această direcție, a fost făcut în urmă cu două zile, prin semnarea de către Comisia Europeană și Imperial Tobacco a unui acord de combatere a comerțului ilicit cu tutun. El are forță juridică obligatorie și prevede că Imperial Tobacco va colabora cu Comisia Europeană, cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și cu autoritățile statelor comunitare. Înțelegerea include efectuarea unor plăți considerabile care vor fi făcute de Imperial Tobacco către Comisie și statele membre, totalizând 207 de milioane de euro, în decursul următorilor 20 de ani. Se estimează că statele UE pierd anual până la 10 miliarde de euro din cauza neplății taxelor pentru produsele din tutun contrafăcute și de contrabandă. În plus, contrafacerea și alte forme de contrabandă creează un lanț de aprovizionare paralel ilegal care subminează lanțurile de distribuție legale și reprezintă o concurență neloială pentru produsele autentice distribuite pe căi legale. Comerțul ilicit cu țigări este folosit frecvent pentru finanțarea unor activități mai grave ca terorismul și criminalitatea organizată. Din aceste motive, lupta împotriva țigărilor contrafăcute și de contrabandă a devenit o prioritate majoră pentru Comisie și statele membre ale UE. Acordul a fost inițiat de Imperial Tobacco. El introduce dispoziții și proceduri ferme pentru cooperarea și schimbul de informații, permițând autorităților să ia măsuri mai eficace. În plus, Imperial Tobacco își va consolida controlul asupra lanțurilor de aprovizionare. Se va îmbunătăți procesul de selecție și monitorizare a clienților, astfel încât să poată fi urmărite și localizate anumite ambalaje. Autenticitatea mărcilor Imperial Tobacco va putea fi verificată. Compania va imprima anumite ambalaje cu informații care indică piața de vânzare cu amănuntul avută în vedere, va marca ambalajele mari de țigări cu coduri de bare care pot fi citite de un aparat și va implementa alte proceduri pentru îmbunătățirea urmăririi și localizării produselor sale.