"Războaiele" companiei "Oil Terminal" din portul Constanța

Compania „Oil Terminal” din portul Constanța este unul dintre cei mai importanți operatori români de țiței, produse petroliere și produse chimice, de la Marea Neagră. Împreună, cele trei depozite ale sale au o capacitate totală de depozitare de 1,4 milioane de metri cubi.







În anul 2017, operatorul portuar a derulat un trafic de mărfuri de 6,662 milioane tone, din care 3,163 milioane tone de țiței, 1,154 milioane tone de motorină, 705 mii tone de benzină, 211 mii tone de păcură și 429 mii tone de produse chimice.







„Printre clienții noștri cei mai importanți se numără rafinăria Petrotel Lukoil Ploiești. Aceasta asigură importul de țiței și exportul de benzină prin Oil Terminal, având o pondere de 25,8% în producția realizată în anul 2017. Un alt client important este OMV Petrom, care deține rafinăria de la Brazi. Aceasta procesează țiței extras din interiorul țării și doar o mică parte din import. În ultima vreme, cantitățile de hidrocarburi derulate de această companie prin Oil Terminal au scăzut semnificativ. Colaborarea cu Oscar Downstream - importatorul numărul unu de motorină - a crescut în ultimii ani. Printre clienții externi importanți se numără Vitol Geneva (cel mai mare trader de pe piața hidrocarburilor), Litasco, Euronova Energies, Maddox Geneva, la care se adaugă alți traderi mai mici de pe piața Mării Negre”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget liber”, Gabriel Daraban - directorul general adjunct al companiei Oil Terminal”.







Referindu-se la dinamica traficului de hidrocarburi, Daraban a precizat că acesta înregistrează o diminuare în zona Mării Negre. Din cauza creșterii cotațiilor pe piețele internaționale, cererea de depozitare a țițeiului în terminalele din regiunea Mării Negre a scăzut foarte mult, deși rafinăriile lucrează la întreaga capacitate.







Oil Terminal este o companie veche; la fel și instalațiile sale. Tocmai de aceea, constănțenii sunt și mai interesați ca acest terminal petrolier să funcționeze în condiții de securitate deplină, fără să existe risc de incendii și poluare.







„În acest an, Oil Terminal împlinește 120 de ani de existență. Ultimele rezervoare au fost construite în 1970. Întreaga capacitate de depozitare trebuie întreținută an de an. Este obligația companiei să asigure funcționarea ei fără probleme. Deținem o moștenire la nivelul tehnologiilor de acum 50 de ani care necesită retehnologizarea. Problema investițiilor este extrem de presantă la Oil Terminal”, afirmă directorul general Sorin Viorel Ciutureanu.







La rândul său, Gabriel Daraban, face următoarea remarcă: „Acest terminal a fost construit de statul român cu scopul de a susține întreaga economie națională. Un astfel de activ, cu o capacitate de depozitare de 1,4 milioane de metri cubi, nu poate fi întreținut doar de o societate comercială“.







Din păcate, în conformitate cu legislația în vigoare, în ultimii doi ani, 90% din profitul ce trebuia reinvestit a fost repartizat sub formă de dividende, cea mai mare parte mergând la bugetul de stat. Astfel că, pentru a investi în întreținerea și modernizarea instalațiilor, compania este obligată să recurgă la credite.







„Încă de anul trecut, am început să executăm lucrări la rezervoarele de țiței. Multe dintre ele nu au trecut niciodată printr-un proces de reparații capitale. Anul trecut a fost modernizat un rezervor cu capacitatea de 50.000 de metri cubi. S-au executat lucrări complexe, inclusiv de mărire a capacității rezervorului cu 5.000 metri cubi”, a declarat Ciutureanu.







La rândul său, Gabriel Daraban a precizat: „O astfel de investiție se ridică la circa 5 milioane de euro. Mai sunt cel puțin cinci rezervoare care ar trebui să fie supuse lucrărilor de reparații capitale și modernizare. Încă din anul 2014, ne-am planificat să modernizăm, în fiecare an, un rezervor de țiței, astfel că, în anul 2020 să avem siguranța că putem opera țiței în condiții de securitate maximă. Totodată am demarat lucrările de scoatere la suprateran a conductelor din depozitul port. Toate aceste investiții le facem în scopul securizării activității, pentru a reduce pericolul de incendii și poluare“.







Oil Terminal este obligată de HG nr. 834/1991 să introducă, în capitalul social, terenurile pe care le deține și care aparțin statului român. Mai exact, este vorba de terenul în suprafață de 40 de hectare, de pe strada Justiției, din municipiul Constanța.

„În urmă cu cinci ani am demarat procedura, conform legii. Rând pe rând, acționarii minoritari - Fondul Proprietatea și Broadhurst - au încercat, în Justiție, să blocheze majorarea sub diverse pretexte. Au pierdut toate procesele. Un alt acționar semnificativ, care deține aproape 14% din capitalul social, a pierdut în instanță. Mai există un proces la Înalta Curte, pe acest subiect. Sperăm că îl vom câștiga și vom putea să urnim din loc procedura de majorare a capitalului social”, a afirmat directorul general Sorin Viorel Ciutureanu.