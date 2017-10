Rating-ul României, reconfirmat la "BBB-"

Agenția de rating Fitch a reconfirmat rating-ul României la „BBB- „ pentru obligațiunile pe termen lung emise în monedă străină și locală, cu perspectivă stabilă, menținând astfel rating-ul țării noastre în categoria investment grade.Agenția de evaluare financiară Fitch Ratings a confirmat, miercuri, ratingul „BBB-“ acordat României pentru datoriile pe termen lung în valută, cu perspectivă stabilă, apreciind că riscurile privind creșterea economică sunt în scădere, iar Guvernul va respecta ținta de deficit bugetar pentru acest an.Fitch a confirmat ratingul pentru datoria pe termen lung în monedă națională la “BBB”, de asemenea cu perspectivă stabilă. Agenția de rating a confirmat și calificativul F3 pentru datoriile pe termen scurt, precum și plafonul de țară “BBB+”.Menținerea României în categoria țărilor cu risc scăzut pentru investiții (investment grade) a avut în vedere atât perspectivele de creștere economică pentru acest an și accelerarea ritmului de creștere în anii următori, cât și continuarea consolidării fiscale, pe fondul angajamentului Guvernului de a continua acordurile cu instituțiile financiare internaționale.Fitch a apreciat existența unor rezerve externe semnificative ale Băncii Naționale a României, precum și faptul că Guvernul României are la dispoziție sume de circa șase miliarde de euro din partea organismelor internaționale, în condițiile în care datoria publică are o pondere relativ redusă în PIB, de circa 34%, cu perspective de stabilizare în jurul acestui nivel în următorii ani.