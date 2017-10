Rată la bancă sau chirie? Ce este mai avantajos pentru cei fără locuinţă

2

Clientul,si viitorul lui

Daca esti sigur ca venitul tau va fi asigurat,ca nu vei ramane somer de lunga durata si chiar tii la locul in care traiesti,ia-ti casa ! Lumea nu se inghesuie sa-si cumpere apartamente si di motivul serios al lipsei unei piete a muncii care sa ofere stabilitate financiara. Foarte multi oameni pleaca de pe litoral si chiar vor sa se mute definitiv in alte zone cu parere de rau,din lipsa locurilor de munca decent platite.Problema e ca nicaieri in Romania nu exista stabilitate normal pe piata muncii si atunci ,nici disponibilitate de a investi intr-o locuinta permanenta.