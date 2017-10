Rata inflaţiei, în zona euro, a scăzut la 1,6%, în decembrie

Rata inflației, în zona euro, a scăzut la 1,6%, în decembrie

Rata anuală a inflației în cele 16 țări din zona euro a ajuns la 1,6%, în decembrie, de la 2,1%, în noiembrie, potrivit estimărilor inițiale ale institutului de statistică al Uniunii Europene. Nivelul este același ca în luna octombrie a anului 2006 și în același timp, cel mai scăzut din noiembrie 1999. Inflația în zona euro ar putea deveni negativă, în cursul acestui an, potrivit economiștilor, justificând politica Băncii Europene Centrale de a reduce dobânda cheie aproape de zero, pe fondul apariției deflației și scăderii continue a prețurilor. Totuși, Banca Europeană Centrală va avea destule motive de îngrijorare cu privire la rata anuală a inflației pe 2008, conform Barclays Capital. Nivelul atins în 2008 (3,3%) a fost mai mare decât orice alt an, de când s-a lansat moneda unică, în 1999. Pentru acest an, Barclays Capital estimează o rată anuală de doar 1,1%.