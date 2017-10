Rapiţa în asolament e profitabilă

Rapița în asolament e profitabilă

Exact cu 10 ani în urmă pornea la drum, cu cele 80 de hectare ale familiei, Î.I. Aedin Vildan. Datorită pasiunii pentru agricultură și expe-rienței în domeniu, familia Aedin a început să lucreze suprafețe din ce în ce mai mari. Acum, la Albești, sunt administrate 1.700 ha. O mândrie pentru această familie dedicată agriculturii. Însă „perla coroanei“ o reprezintă parcul auto, pentru care au fost făcute eforturi considerabile. „În anii din urmă am investit cu prioritate în utilaje, dar ne-am axat și pe extinderea fermei (prin achiziții de teren agricol). Pe viitor, ne vom canaliza energia (și resursele financiare) în ridicarea unui siloz și a unui cântar“, spune seniorul asociației.Momentan, există în asolament culturi de păioase (grâu, orz), rapiță, floarea soarelui, porumb, lucernă și puțin ovăz („pentru membrii asociației“, explică administratorul).Ne-am cunoscut în 2008Primele produse Dekalb au ajuns „pe mâna“ lui Vildan Aedin în 2008, „când am cultivat rapiță și porumb. Ponderea la hibridul de rapiță Exagone a fost 67 ha din start (din totalul de 100). Un an mai târziu, suprafața a crescut la 100 ha (din totalul de 177). În 2010, am introdus și Exotic (ambii hibrizi însumând 100 ha, din cele 160). Au supraviețuit doar cele 54 ha cu Exagone din toată rapița semănată. Toamna trecută am mers 100% cu Dekalb - 88 ha Exagone“.Fermierul spune că a remarcat, prin comparație cu hibrizii de la competiție, că rapița Dekalb are o mai mare rezistență la iernare, la scuturare, o putere sporită de ramificare și de producție.Prin urmare, „fiind o cultură rentabilă cu o piață bună de desfacere, este profitabil pentru noi să avem rapiță în asolament“, concluzionează capul familiei Aedin. În plus, recomandă cu încredere produsele Dekalb, datorită calităților și producțiilor deosebite dovedite în timp.În medie, la Î.I. Aedin Vildan se obțin 2,5 t rapiță/ha, dar anul acesta speranța e diminuată fiindcă vremea a încurcat rău borcanele. „Este un an agricol asemănător cu 2011; bun pentru toate culturile, cu excepția celei de rapiță“, admite fermierul, dar punctează totuși pașii pe care i-a parcurs.„Toamna am arat, am discuit, am făcut o lucrare cu combinatorul, am aplicat îngrășăminte complexe. Primăvara am fertilizat, am făcut două tratamente cu insecticide de contact și sistemice. Așteptăm recolta…“.Chiar dacă susține că factorul determinant în vederea obținerii unei culturi de rapiță profitabile îl reprezintă condițiile meteo, crede că efectele negative ale acestora pot fi contracarate prin: „seriozitate, efectuarea lucrărilor calitativ și la timp și respectarea etapelor în aplicarea tehnologiilor“.Ana BALCA