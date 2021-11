Rămânem fără carne de porc de Crăciun? „Înainte, câţi făta scroafa, atâţia creşteam”

Ţăranul român a început să simtă tot mai presant restricţiile impuse de Uniunea Europeană cu privire la modul în care va creşte porcul în propria ogradă. În ianuarie 2021, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) dădea Ordinul 24/2021 care a bulversat pe toată lumea. Era vorba despre stabilirea dimensiunii tipurilor de exploataţii de suine prin care se preciza câţi porci vor avea voie să crească gospodarii în curţile proprii şi de la ce număr de porci vorbim despre exploataţii comerciale. Astfel, după lungi dezbateri s-a ajuns la concluzia că cinci porci sunt suficienţi pentru o gospodărie ţărănească, iar ce depăşeşte este exploataţie comercială şi trebuie înscrisă în Registrul Comerţului. După atâtea constrângeri şi restricţii, ţăranul român a renunţat să mai crească atâţia godaci cât fată o scroafă şi s-a rezumat doar la porcii pe care a putut să-i crească.Anul acesta a fost greu pentru crescătorii de animale şi pentru că preţul furajelor aproape s-a dublat. Spre exemplu, preţul porumbului boabe s-a majorat de la 0,85 lei/kg, la 1,4 lei/kg. Ne întrebăm dacă de Crăciun mai punem pe masă carne de porc românesc sau vom cumpăra din hipermarket porc olandez sau spaniol la preţuri concurenţiale. „Anul acesta n-am mai crescut mulţi porci. Înainte, câţi porci făcea scroafa atâţia creşteam. Păstram doi, trei, pentru familie şi restul mergeam la târg şi îi vindeam şi ne mai scoteam din cheltuieli. Acum nu-ţi mai dă voie să ţii scroafă sau vier pentru reproducere, iar regulile s-au schimbat. Nu avem voie să-i hrănim cu resturi alimentare, trebuie să respectăm anumite prevederi care după părerea mea sunt aberante, spre exemplu să am vestiar înainte de a intra la porci, să mă schimb. Pentru asta este nevoie de bani, să construim alte anexe, să cumpărăm echipament special, iar noi abia ne ducem traiul. De Crăciun mai câştigam un bănuţ tot pe munca noastră, că nu e uşor să creşti animale”, ne-a spus Vasile Barbu, crescător de animale din comuna Mihail Kogălniceanu.Gospodarii se tem şi de pesta porcină africană şi de pandemie că ar putea să le oprească vânzările. Anul trecut nu au avut cumpărători din cauza restricţiilor de circulaţie. „Am crescut patru porci şi pe doi i-am tăiat deja. În viu am cerut 15 lei/kg. Nu am mai stat să vină decembrie. Am vrut să stau liniştit că dacă se întâmplă iar să nu putem merge la târg şi rămân cu ei, ce fac? Nici nu-mi scot banii pe care i-am investit în furaje şi lucernă. Că acum nu mai e voie să-i hrăneşti cu resturi. Iar toate s-au scumpit. Noroc că am câţiva clienţi pe care i-am păstrat de ani de zile şi ştiu sigur că am cui vinde. Probabil că voi renunţa să mai cresc porci. O să păstrez unul pentru familie şi asta e. Prea multe bătăi de cap şi controale, nu se merită”, a subliniat Maricel Toma, un crescător de animale din comuna Cogealac.