Raiffeisen Bank România a urcat dobânzile la depozitele în lei şi euro pentru IMM-uri

Raiffeisen Bank România a urcat dobânzile la depozitele în lei și euro pentru IMM-uri

Ştire online publicată Marţi, 25 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Raiffeisen Bank România a majorat dobânzile la depozitele în lei și euro pentru firmele mici și mijlocii (IMM), astfel încât dobânzile pentru depozitele în lei pot să ajungă până la 11,50% pe an, iar la euro până la 3,50% pe an, a anunțat, ieri, banca. „Creșterea dobânzilor la depozite reflectă evoluția din piață și urmărește încurajarea firmelor mici și mijlocii să-și depună disponibilitățile în lei sau în euro în depozite cu termene de la o lună până la un an, în funcție de nevoile lor”, se mai precizează în comunicatul băncii. Astfel, în cazul depozitelor în lei pe trei luni, pentru sume de peste 150.000 lei, dobânda este de 11,50% pe an. Tot pentru sume peste această limită, dobânda este de 11% pe an, în cazul depozitelor la una, șase sau 12 luni. Pentru sume între 50.000 și 150.000 lei, dobânda poate ajunge la 10,50% pe an în cazul depozitelor la trei luni, iar pentru sume între 1.000 și 50.000 lei, dobânda maximă plătită de bancă este 9,50% pe an, în cazul depozitelor la șase luni. La depozitele în euro, banca plătește o dobândă maximă de 3,50% pe an în cazul sumelor de peste 40.000 euro, depuse pe un an, 3,25% în cazul acelorași bani, depuși pe șase luni și 3% pe an pentru depozitele peste limita de 40.000 de euro pe una sau trei luni, dar și pentru sumele între 10.000 și 40.000 de euro, pe șase sau 12 luni. Raiffeisen Bank România are peste 2,1 milioane clienți de retail, dintre care peste 120.000 de IMM-uri și peste 4.700 de clienți corporații mari și medii