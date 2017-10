Raiffeisen Bank: „Investiţiile statului vor fi mai scăzute decât în 2009“

Raiffeisen Bank: „Investițiile statului vor fi mai scăzute decât în 2009“

Ştire online publicată Miercuri, 13 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

În acest an, fluxurile de capital străin din România se vor menține la niveluri reduse iar investițiile statului vor fi mai scăzute decât în 2009 - este previziunea analiștilor Raiffeisen Bank, care spun că o redresare semnificativă a economiei va avea loc abia în 2011. În 2010, atât investițiile străine directe, cât și creditele din străinătate ar urma să fie insuficiente și să afecteze negativ proiectele noi, potrivit analiștilor băncii. „Totuși, față de 2009, investițiile străine directe în România ar putea crește în 2010 cu 7,1%, la 4,5 miliarde euro. În prezent, pare improbabilă o revenire puternică a investițiilor în 2010. Multe companii și-au văzut cifra de afaceri scăzând cu 20 - 30% în 2009. Drept urmare, capacitatea lor de a finanța noi investiții din fonduri proprii s-a redus. Totodată, deteriorarea altor indicatori economici (profit, lichiditate, solvabilitate) a diminuat capacitatea companiilor de a contracta împrumuturi de la bănci”, precizează aceleași surse. Analiștii Raiffeisen Bank mai amintesc că bugetul de investiții publice aprobat inițial pentru 2009 se cifra la 40,9 miliarde lei. Ulterior, ținta a fost redusă, în perioada ianuarie - noiembrie investițiile fiind de 28,6 miliarde lei. Pentru întreg anul 2009, Raiffeisen estimează investiții efective de 31 - 32 miliarde lei: „Guvernul a planificat cheltuieli de 35,2 miliarde lei în investiții pentru 2010, cu circa 10% mai mult decât în 2009. Totuși, ți-nând cont de experiențele din ultimii cinci ani, nu excludem ca investițiile din 2010 să fie sub nivelul planificat (și chiar sub cel din 2009)”.