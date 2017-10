Rafinăria Petromidia, operată conform legislaţiei în vigoare privind siguranţa muncii

Rafinăria Petromidia, operată conform legislației în vigoare privind siguranța muncii

Ştire online publicată Joi, 30 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

În contextul acțiunilor de control asupra condițiilor de muncă efectuate de autoritățile abilitate, Rompetrol Rafinare, companie membră a KMG International, precizează că rafinăria Petromidia este operată în condiții de siguranță, fiind asigurat un climat sănătos de lucru pentru angajați, platforma industrială fiind aliniată standardelor naționale și europene de siguranță și securitate a muncii.„Grupul KMG International, în calitate de proprietar al rafinăriilor Petromidia și Vega, respectă toate obligațiile stabilite în sarcina sa ca și angajator, de legislația în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă a angajaților, acordând o atenție deosebită pentru asigurarea siguranței operaționale și a sănătății acestora. În acest scop, începând cu anul 2010, compania a investit peste 120 de milioane USD pentru construirea de instalații noi și modernizarea, retehnologizarea, automatizarea celor existente, respectiv a celor care au un risc operațional ridicat (Cocsare și Desulfurare Gaze). Investițiile realizate au determinat creșterea nivelului de siguranță în exploatare și îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru angajați”, se arată într-un comunicat de presă al companiei.În urma acestor investiții și în contextul actualei legislații în domeniul acordării condițiilor speciale de muncă, pe platforma Petromidia nu se regăsesc locuri de muncă în condiții speciale. Luând în considerare analiza internă a companiei și feedback-ul angajaților, în 2017, compania intenționează să inițieze procedura de evaluare a locurilor de muncă din punctul de vedere al încadrării în condiții speciale, pentru angajații din instalațiile de Cocsare și Desulfurare.„De asemenea, rafinăria Petromidia monitorizează în permanență parametrii de operare a instalațiilor de pe platforma industrială, astfel încât respectă normele naționale și europene de mediu, fiind și prima rafinărie care a obținut Autorizația Integrată de Mediu, în 2013, fără plan de acțiuni, pentru o perioadă de 10 ani. Autorizația stabilește și condițiile de funcționare a activităților, respectiv nivelul emisiilor în aer, apă și sol, măsurile de gestionare a deșeurilor etc.Compania va pune la dispoziția auto-rităților de control documentele pe care acestea le vor solicita în eventualitatea realizării unor controale punctuale la rafinăria Petromidia.Investițiile realizate de către KMG International și unicul său acționar, KazMunayGas, compania națională de petrol și gaze din Kazakhstan, pentru creșterea capacității de producție și pentru modernizarea rafinăriei Petromidia se ridică la peste 1,4 miliarde USD, începând din 2007. Rafinăria Petromidia este cea mai mare și mai modernă unitate de profil din țară, asigurând peste 40% din capacitatea de rafinare a României.Performanțele rafinăriei Petromidia au fost îmbunătățite constant în ultimii ani, pentru a ajunge la nivelul celor mai puternice unități de acest gen din Europa Centrală și de Sud-Est. Petromidia este singura rafinărie din România situată pe malul Mării Negre, în urma investițiilor ajungând la o capacitate de procesare de 5 milioane de tone pe an”, se mai precizează în comunicat.Anca Alexandrescu s-a alăturat de ieri Grupului KMG International, în funcția de Director Comunicare și Relații Publice pentru toate activitățile și operațiunile desfășurate de Grup în cele 11 țări.Cu o experiență de peste 20 de ani în relații publice, Anca Alexandrescu a debutat în 1993 ca redactor în cadrul publicației Evenimentul Zilei, unde a deținut ulterior și funcția de redactor șef. Printre publicațiile la care aceasta a mai activat se numără Ziua, Ultimul cuvânt sau The Day USA.„Sunt convins ca experiența și expertiza Ancăi vor contribui la stabilirea unui dialog constructiv și eficient între repre-zentanții companiei și toate părțile interesate de activitățile și operațiunile Grupului. În ultimii ani, prioritatea noastră a fost să ne dezvoltăm operațiunile locale, să comunicăm rezultatele extraordinare obținute și să fim deschiși la orice invitație la dialog. Având în vedere perioada actuală, suntem cu atât mai mult încrezători că un proces transparent de comunicare va aduce numai beneficii parților interesate” declară Mihaela Ungar, Chief Officer of the CEO Block.