Rafinăria Petromidia Năvodari, 5,4 milioane tone de ţiţei procesate în 2016

KMG International, rezultate în creștere

Rafinăria Petromidia Năvodari, 5,4 milioane tone de țiței procesate în 2016

Ştire online publicată Marţi, 14 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Pe fondul unei majorări cu 9% a materiilor prime procesate anul trecut și cu 13% a produselor comercializate în România, principala piață de desfacere, Grupul a reușit să atingă un profit operațional de aproximativ 239 milioane USD și un profit net de 88 milioane USD.„În 2012 am pășit pe calea unor schimbări de anvergură în cadrul grupului de companii KMG International. În această perioadă am constituit o echipă din oameni care împărtășesc aceeași viziune și am transformat compania dintr-o societate complet neprofitabilă în una cu o evoluție pozitivă constantă. Astfel, principalii indicatori financiari și operaționali au crescut exponențial în fiecare an!De asemenea, anul trecut a fost înregistrat cel mai mare succes din istoria Grupului prin poziționarea sa ca o platformă pentru dezvoltarea unui parteneriat strategic între companiile KazMunayGas și CEFC China Energy Company Limited în regiunea Mării Negre. Acest parteneriat va asigura condițiile necesare pentru continuarea, atât pe termen mediu, cât și pe termen lung, punerii în practică a strategiei de dezvoltare a unor proiecte speciale în domeniul energiei, axate pe interesele economice ale Kazahstanului, României și Chinei”, a declarat Zhanat Tussupbekov, CEO al KMG International.Rezultatele record ale Grupului au fost susținute în principal de îmbunătățirea indicatorilor operaționali și de efectele programelor de optimizare a fluxurilor de producție (creșterea capacității de procesare și a ponderii produselor albe din totalul produselor finite), a costurilor de operare (reducerea consumurilor de energie termică și electrică), dar și a celor aferente programului „Change for Good” lansat în 2014.Acest program vizează o eficientizare și o îmbunătățire până în 2018 a întregului flux de operațiuni specifice activităților de rafinare - petrochimie, trading - aprovizionare cu materie primă, retail - marketing, upstream - servicii industriale. De asemenea, acesta urmărește și o reducere a cheltuielilor operaționale și o creștere a profitabilității, impactul economic obținut în perioada 2014-2016 ridicându-se la 132 milioane USD, din care 84 milioane USD anul trecut.Pe fondul investițiilor și a continuării programelor de optimizare și dezvoltare a activităților de profil, unitățile de producție ale Grupului din România au înregistrat anul trecut o majorare cu circa 9% a cantităților totale de materii prime procesate, de la 5,45 milioane tone în 2015 la 5,95 milioane în 2016.Astfel, rafinăria Petromidia Năvodari, cea mai mare unitate de profil din România și una dintre cele mai moderne și complexe din regiune, a procesat anul trecut peste 5,4 milioane tone (15.750 tone/zi), care s-a reflectat și la nivelul volumelor de carburanți obtinuți - 4,2 milioane tone, în creștere cu 8%. Din această cantitate, circa 1,9 milioane tone de combustibili au fost comercializați pe plan local (+13%), iar diferența a mers la export (+4%), atât către subsidiarele Grupului din Moldova, Bulgaria și Georgia, cât și partenerii tradiționali din regiunea Mării Negre.