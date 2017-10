Pentru a o ajuta cu bani de la buget

Radu Berceanu propune trecerea C.F.R. Ferry-Boat la Ministerul Transporturilor

Ministrul transporturilor Radu Berceanu a lansat spre dezbatere publică proiectul de act normativ privind declararea Societății Comerciale de Transport Maritim și de Coastă „C.F.R. Ferry-Boat” ca societate comercială de interes strategic. Odată cu schimbarea statutului, ar urma să aibă loc și transferul, fără plată, a pachetului de acțiuni deținut de SNTFR „C.F.R. Marfă“ la această societate, în administrarea directă a Ministerului Transporturilor. În motivația proiectului se arată că activitatea de transport maritim pe liniile ferry - boat capătă un caracter strategic, dar și posibilitatea accesării de fonduri bugetare prin bugetul Ministerului Transporturilor. Scopul actului normativ constă în implementarea politicii și strategiei naționale în domeniul transportului maritim pe liniile ferry – boat, prin menținerea controlului statului în acest sector. În proiect se precizează faptul că, Societatea Comercială de Transport Maritim și de Coastă „C.F.R. Ferry-Boat”, care a fost înființată prin HG nr. 801/2007, ca filială a SNTFR „C.F.R. Marfă”, fusese deja declarată societate comercială de interes strategic (!). Sub titlul „România a ieșit de pe harta transportului de ferry-boat de la Marea Neagră”, ziarul „Cuget Liber” a prezentat, în ediția din 22 august 2009, o amplă anchetă privind Societatea „C.F.R. Ferry-Boat”. Ancheta a arătat că respec-tiva companie a funcționat ca o gaură neagră, terminând dezastruos primul an de activitate. În 2008, societatea a realizat venituri de numai 6.444.260 lei și a cheltuit 13.771.836 lei, înregistrând o pierdere de 7.327.580 lei. În plus, anul financiar a fost încheiat cu datorii totale de 2.654.689 lei, din care: 1.063.110 lei față de furnizori, 733.277 lei față de clienți, 203.703 lei față de fondul de asigurări sociale, fondul de șomaj și bugetul de stat. În 2009, situația societății a continuat să se agraveze, estimându-se o pierdere de vreo 6.000.000 lei. Mai mult, societatea nu și-a mai putut îndeplini obiectul de activitate, am-bele ferry-boat-uri intrând în conservare, iar lucrătorii, în șomaj tehnic. Prin acest proiect, ce propune în fapt ministrul Berceanu? El vrea ca statul să poată lua bani de la buget, adică din buzunarul contribuabililor, pentru a-i arunca în această gaură neagră. Cu ce scop? Pentru a-și menține control pe liniile de ferry - boat, spune ministrul. Despre ce linii de ferry - boat este vorba și când a deținut statul român controlul lor? Proiectul nu ne lămurește. Nu se spune nimic despre folosul pe care românii l-ar avea de pe urma acestei afaceri finanțate din taxe și impozite. Proiectul lui Berceanu nu are nicio rațiune economică și, cu atât mai puțin, una strategică. Ce poate fi strategic în a deține două nave ferry-boat vechi și prăpădite, ale căror costuri de reparare, reclasificare, dar mai ales de exploatare sunt ridicate? Din punct de vedere economic, statul este mai câștigat dacă le vinde. Nu cred că România ar avea vreun avantaj pe plan militar, dacă păstrează cele două hârburi. N-ar face decât să irosească banii din bugetul subțire al apărării. Pentru statul român n-au fost strategice cele 301 nave ale „Navrom”, „Petromin” și „Romline”, n-a fost strategică flota de pescuit oceanic de la IPO Tulcea. De ce au ajuns să fie strategice două ferry-boat-uri bătrâne?