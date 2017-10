Radiografia pieţei bancare

Radiografia pieței bancare

Volumul depozitelor pe piața monetară interbancară Ianuarie 2010 - 2,02 miliarde lei tranzacționate la o dobândă medie de 6,93% pe an 8 februarie 2010 - 3,067 miliarde lei tranzacționate la o dobândă medie de 6,62% pe an Operațiuni pe piața valutară interbancară (ianuarie 2010 - nivel mediu zilnic) Cumpărări de la clienți - 1,008 miliarde euro Vânzări către clienți - 1,013 miliarde euro Operațiuni interbancare - 348,23 Volum zilnic - 1,374 miliarde euro Titluri de stat - operațiuni pe piața secundară Ianuarie 2010 - 30 de tranzacții pe zi, la o valoare medie de 1,335 miliarde lei 6 februarie 2010 - 94 tranzacții cu o valoare totală de 12,884 miliarde lei Dobânzi ale pieței interbancare ROBOR la o lună - 7,15% pe an ROBOR la trei luni - 7,19% pe an ROBOR la șase luni - 7,45% pe an ROBOR la 12 luni - 7,44% pe an EURIBOR la o lună - 0,423% pe an EURIBOR la trei luni - 0,661% pe an EURIBOR la șase luni - 0,965% pe an EURIBOR la 12 luni - 1,222% pe an