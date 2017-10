Rabla pentru firme şi instituţii publice, un fiasco total

1

Ce inseamna fiasco?

Proiectul RABLA ar fi trebuit sa ramana in faza de proiect, pana cand cineva ar fi considerat ca necesita si o adaptare la caracteristicile Romaniei, romanilor, pentru a functiona. Dar pentru ca s-a vrut sa existe "spirit lucrativ", am mai cheltuit niste fonduri, fara vreo utilitate majora, pe termen lung. Daca si doamna ex ministru declara ca nu mai are nici o utilitate programul Rabla... http://www.romaniatv.net/consultarea-publica-privind-derularea-programului-rabla-2014-s-a-finalizat_132420.html