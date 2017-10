RABLA 2013: Multe documente, timp pierdut pe drumuri! Iată cum se va desfăşura treaba anul acesta

RABLA 2013: Multe documente, timp pierdut pe drumuri! Iată cum se va desfășura treaba anul acesta

Câte vouchere pentru rablele constănțenilor se repartizează în județ încă nu se știe, dar un lucru e clar: sunt așteptate mai ceva ca pâinea caldă, în ciuda modificărilor aduse Programului Rabla. Colectorul din Năvodari, care a participat și la edițiile anterioare, spune că interesul este unul foarte mare. Așadar, având în vedere că se vor emite doar 17.000 de tichete pentru persoane fizice și juridice, sunt slabe șansele ca toți cei care doresc să scape de mașina veche să și obțină voucherul dorit.Până la startul efectiv al programului mai sunt peste două săptămâni, însă cei care nu vor să lase pe ultima sută de metri întocmirea dosarului cu toate actele necesare, se pot pune pe treabă. Iată care sunt principalii pași: în vederea predării autoturismului uzat în custodie, proprietarul prezintă colectorului validat un dosar de participare cuprinzând următoarele documente: actul care îi atestă identitatea și domiciliul sau reședința în România, eliberat de către autoritățile române, în termen de valabilitate, în original și în copie; certificatul de înmatriculare al autovehiculului uzat, în original și în copie legalizată; cartea de identitate a autovehiculului uzat, în original și în copie legalizată; actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat; certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, eliberat de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința proprietarul și este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în original (din acesta trebuie să rezulte că autovehiculul uzat care face obiectul introducerii în program se află înregistrat pe numele proprietarului în evidențele fiscale ale autorității publice locale emitente, iar proprietarul nu are obligații de plată la bugetul local).Unii colectori din Constanța chiar dispun de personal care se ocupă îndeaproape de fiecare "client", așadar toate aceste acte pot fi "adunate" în doar câteva ore.Sunt și diverse situații particulare. Astfel, în afara documentelor enumerate mai sus, proprietarul trebuie să prezinte certificatul de moștenitor sau, în situația succesiunii pe cale judecătorească, sentința civilă, în original și în copie legalizată; atunci când certificatul de moștenitor ori sentința civilă atestă existența mai multor moștenitori, este necesară prezentarea unei împuterniciri notariale, în original și copie, prin care persoana reprezentantă este expres mandatată să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama și în interesul tuturor comoștenitorilor.Când vorbim despre moștenitori minori, trebuie prezentată și decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în original și în copie legalizată, din care să rezulte că reprezentantul legal al minorului, părinte sau tutore, este expres mandatat să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului. De asemenea, nu trebuie să lipsească nici certificatul de căsătorie sau orice act administrativ eliberat de către autoritatea competentă, care atestă schimbarea / modificarea numelui și/sau prenumelui, în original și în copie legalizată și documentul, în original și copie, care atestă schimbarea / modificarea adresei de domiciliu sau de reședință, eliberat de către autoritatea competentă, în situația în care adresa de domiciliu ori de reședință înscrisă în actul de identitate diferă față de adresa înscrisă în certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a autovehiculului uzat, sau împuternicirea notarială, inclusiv în copie, prin care proprietarul mandatează în mod expres o altă persoană care să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului.Odată dosarul complet și primit de colector, următorul pas este obținerea certificatului de radiere din evidența circulației a autovehiculului uzat. Acesta se eliberează la solicitarea proprietarului, pe baza predării certificatului de înmatriculare și a certificatului de distrugere a autovehiculului uzat, ambele documente în original, precum și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare. Certificatul de radiere din evidența circulației trebuie să conțină mențiunea potrivit căreia autovehiculul uzat a fost radiat în urma dezmembrării.Pe baza acestui certificat de radiere colectorul eliberează apoi tichetul proprietarului. Neprezentarea lui atrage decăderea proprietarului din dreptul de a obține tichet. Dacă totul este în regulă, de la momentul la care dosarul este complet și până când proprietarul obține efectiv tichetul trec doar câteva zile.Deținătorul voucherului se poate înscrie pentru achiziționarea autoturismului nou la oricare dintre producătorii validați. Pentru înscriere, acesta depune următoarele documente: actul care îi atestă identitatea și domiciliul sau reședința în România, eliberat de către autoritățile române, în termen de valabilitate, în original și în copie, tichetul, în original, documentele aferente tichetului: certificatul de înmatriculare al autovehiculului uzat, în copie legalizată, cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie legalizată, certificatul de distrugere al autovehiculului uzat, în copie legalizată, dar și certificatul de radiere a autovehiculului uzat, în original.Pe de altă parte, în situația în care tichetul nu a fost eliberat pe numele proprietarului care se înscrie, acesta trebuie să depună și certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, eliberat de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original.Producătorul validat verifică autenticitatea documentelor prezentate, precum și concordanța datelor cuprinse în acestea. După constatarea îndeplinirii condițiilor de înscriere, producătorul validat eliberează proprietarului nota de înscriere. Termenul de valabilitate a notei de înscriere este de cel mult 90 zile de la emitere, fără a se depăși însă data de 20 noiembrie a anului în care se desfășoară programul. Documentele prezentate în original se restituie proprietarului înscris, cu excepția tichetului și certificatului de radiere.În cazul în care achiziționarea autovehiculului nou nu se realizează din culpa exclusivă a producătorului validat, acesta are obligația de a oferi proprietarului înscris, în maximum 90 de zile de la data de 31 decembrie a anului de desfășurare a programului, posibilitatea achiziționării unui autovehicul nou, din al cărui preț de comercializare se va scădea cuantumul primei de casare.