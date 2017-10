Puneţi interesele cadeţilor şi marinarilor români pe primul loc!

2

Pentru MAMBO

Mai omule, daca poti fi numit om. Esti paranoic. Mihalcioiu nu inspecteaza navele din punct de vedere tehnic si nu poate lua masuri. Asta o face ANR, PSC, Capitania, "Mihalcioiu asta" ajuta oamnenii care au probleme cu banii, mincarea, etc si aici chiar daca vrei sau nu, are rezultate remarcabile. Ca e de mult in pozitia asta o pot spune doar membri lui de sindicat care il aleg. Dupa cite stiu este Inspector ITF de ani buni si oare i-o fi minjit si pe aia de la Londra ? sau poate ca isi face treaba asa cum trebuie? Si daca isi face treaba, inseamna ca tu ai o problema, mai ilustru necunoscut. Mai lasa-l in pace pe asta sau pe atitia altii si vezi-ti de ale tale. Mie practic mi-a dat o alta viata cu ajutorul per care mi l-a acordat Dl. Mihalcioiu si fara spaga sau alte prostii. Oricum, pina la tine nu am mai auzit ca la SLN se ia spaga si asta ar fi chiar prea de tot ca doar tu sa sti lucrul asta. Esti un vopsitor si un om slab cind vorbesti asa.