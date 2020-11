Pulsul economiei

x x x





În luna septembrie 2020, prețurile producției industriale pe total (piața internă și piața externă) au scăzut cu 0,1% față de luna august 2020, informează Institutul Național de Statistică. Comparativ cu luna septembrie 2019, diminuarea este de 0,9%.





Cotațiile barilului de petrol sunt în creștere. Pe data de 3 noiembrie 2020, la ora 15,20, pe contractele futures, bursa din Londra a afișat o cotație de 40,12 dolari pe baril, cu 2,26 dolari, respectiv 5,97% mai mare decât la începutul zilei de tranzacționare.





În data de 3 noiembrie 2020, la ora 15,25 în top 10 al celor mai tranzacționate companii de pe piața de capital, primul loc era ocupat de SNGN Romgaz. Se înregistraseră până în acel moment 117 tranzacții, în volum 295.762 acțiuni, în valoare de 7.787.379,30 lei. Prețul pe acțiune era de 26,4000 lei, mai mare cu 1,15% față de momentul deschiderii zilei de tranzacționare. În clasament urmau: Erste Group Bank, Banca Transilvania, Fondul Proprietatea, SNTGN Transgaz, Teraplast, OMV Petrom, Nuclearelectrica, Societatea Energetică Electrica și BRD – Groupe Societe Generale.



Acțiunile a opt din cele zece companii s-au vândut în câștig, creșterile de preț variind între 0,32% și 4,02% pe acțiune. Este dovada că investitorii și-au recâștigat încrederea în piața de capital.





Virgil Popescu - ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a fost testat și identificat pozitiv pentru noul coronavirus SARS-COV-2. El respectă toate protocoalele epidemiologice și prevederile legale și se află, în prezent, în izolare.„Astăzi am fost testat pozitiv cu COVID - 19. Am urmat protocolul și sunt încrezător că va fi bine. Sâmbătă am fost testat pentru plecarea în Israel. Testul a fost negativ. Duminică noaptea am avut simptome de gripă. Astăzi am făcut un nou test, care a ieșit pozitiv. Nu am simptome grave. Cei apropiați sunt în regulă. Aveți grijă mare de fiecare dintre voi. Masca vă poate proteja. Am respectat regulile, dar acest virus nu <>. Sunt încrezător că voi trece și peste această perioadă. Că este multă treabă de făcut”, a declarat Virgil Popescu.