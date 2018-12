Pulsul economiei

Guvernul a adoptat hotărâre prin care se acordă vouchere de vacanță în valoare de 1.450 de lei angajaților din sistemul public și în următorii doi ani, 2019 și 2020. În 2018, peste 1.200.000 de persoane au primit vouchere de vacanță, pe care le-au utilizat în unități de cazare în România. Acest fapt a dus la o creștere cu peste 5% a numărului de turiști din țara noastră, până în luna septembrie, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, față de anul trecut se înregistrează o creștere cu 10% a solicitărilor de autorizații pentru unitățile de cazare din România.x x xConstrucția bugetului pentru anul viitor are în vedere creșterea salariilor în sistemul public, cât și veniturile pensionarilor, așa cum este stabilit în Legea pensiilor. Cu alte cuvinte, salariile și pensiile nu vor fi înghețate, ci vor crește, a anunțat premierul Viorica Dăncilă, la începutul ședinței de guvern, de vineri 7 noiembrie 2018.x x xPrim-ministrul nu a precizat de unde vor fi luați banii pentru a acoperi creșterile salariale, de pensii și pentru acordarea voucherelor de vacanță. În primele zece luni ale anului 2018, deficitul bugetar s-a apropiat de 11 miliarde de lei, iar cheltuielile cu dobânzile luate la creditele pentru acoperirea găurilor din buget au crescut cu 25% față de anul precedent.x x xGuvernul a aprobat lansarea celei de-a doua ediții a programului Start-Up Nation, de susținere a antreprenoriatului. Fondul alocat permite sprijinirea a 10.000 de proiecte, fiecare beneficiar putând primi până la 200.000 de lei. Va fi acordată o atenție mai mare dezvoltării afacerilor în zonele țării în care numărul întreprinderilor mici și mijlocii este mai scăzut, precum și o susținere mai puternică a antreprenorilor, prin eliminarea unor proceduri administrative și acordarea unor sume de finanțare sub formă de avans.x x xPe data de 12 decembrie, premierul Viorica Dăncilă va prezenta în Parlamentul României forma finală a programului președinției rotative, pe care România o va prelua începând cu 1 ianuarie 2019.x x xEximBank a fost desemnată câștigătoarea categoriei „Finanțarea anului”, în cadrul celei de-a șasea ediții a Galei premiilor pentru energie, organizată de energynomics.ro, pentru acordul încheiat în acest an cu Romelectro SA, unul dintre cei mai mari contractori generali pentru proiecte energetice.