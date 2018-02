Pulsul economiei

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României a luat noi măsuri care conduc la scumpirea creditării și descurajarea consumului pe datorie. Astfel, s-a decis:• majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,25 la sută pe an de la 2,00 la sută pe an începând cu data de 8 februarie 2018;• majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,25 la sută pe an de la 1,00 la sută pe an, iar rata dobânzii aferente facilității de creditare la 3,25 la sută pe an de la 3,00 la sută pe an începând cu data de 8 februarie 2018;Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, ieri, că se va introduce obligația ca firmele de stat și private care au cel puțin 50 de salariați să aibă în structura de personal un expert în egalitatea de șanse între femei și bărbați. (I.T.C.)