Pulsul economiei

În primele zece luni ale anului 2017, cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete) a crescut față de perioada similară din 2016, atât ca serie brută, cât și ca serie ajustată, cu 10,2%, respectiv cu 9,2%.v v vMarii retaileri străini, activi pe piața locală, reușesc să genereze mai bine de jumătate din profitul realizat de toți comercianții de bunuri de larg consum. Deși 99,6% dintre comercianți sunt firme românești, aceștia nu reușesc să producă nici jumătate din profitul întregului domeniu. Comercianții cu capital străin din România, deși reprezintă doar 0,4% din piață, generează 56% din profiturile comerțului cu amănuntul în magazine nespecializate.v v vCel puțin unul din 11 angajați din Cluj-Napoca lucrează în domeniul IT, arată un studiu al Clusterului IT ARIES Transilvania. Cluj-Napoca a devenit principalul pol de business IT, după București. Numărul de companii de IT a crescut în acest municipiu cu peste 75% față de 2011, mult peste media națională. În cele 1.235 de companii din IT din Cluj-Napoca lucrează 14.036 angajați, reprezentând 8,7% din totalul salariaților din municipiu, ceea ce înseamnă că un angajat din 11 lucrează în IT.v v vApariția unei crize pe plan global, cu impact și în țara noastră, nu este exclusă, în contextul ultimelor valuri de atacuri cibernetice, a declarat, vineri, guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, la o conferință în domeniul securității cibernetice. BNR depune eforturi împreună cu autoritățile statului pentru a face față atacurilor cibernetice potențiale, a declarat guvernatorul.