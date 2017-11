Pulsul economiei

În cazul unei ierni grele, gazele ar putea deveni insuficiente. În această eventualitate, unii consumatori industriali vor trebui deconectați pentru a se asigura alimentarea cu prioritate a populației. Grav este faptul că Guvernul nu are un plan de urgență pentru această iarnă. Dezvăluirea a fost făcută de Eric Stab - directorul general al Engie România la audierile din Comisia parlamentară de anchetă privind activitatea Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE).★ ★ ★Președintele României, Klaus Iohannis, a taxat, din nou, dur, politica fiscală a Guvernului Tdudose. În cadrul conferinței de presă susținute, ieri, la Palatul Cotroceni, șeful statului a punctat următoarele contradicții: economia crește, dar veniturile fiscale scad; avem creștere economică și, culmea, mai puțini bani la buget; avem o creștere record a PIB, dar și creștere record a datoriei.★ ★ ★Compania TAROM are prevăzute în proiectul de buget rectificat pierderi de 206,793 milioane lei, de cinci ori mai mari față de cele prevăzute în bugetul existent.★ ★ ★În luna septembrie 2017, prețurile producției industriale per total (piața internă și piața externă) au crescut cu 0,3% față de luna august 2017. Comparativ cu luna septembrie 2016, au crescut cu 4,3%.★ ★ ★La 31 octombrie 2017, rezervele valutare la Banca Națională a României se situau la nivelul de 33.932 milioane euro, față de 33.320 milioane euro la 30 septembrie 2017.★ ★ ★Rezerva de aur s-a menținut la 103,7 tone. În condițiile evoluțiilor prețurilor internaționale, valoarea acesteia s-a situat la 3.649 milioane euro.★ ★ ★Rezervele internaționale ale României (valute plus aur) la 31 octombrie 2017 au fost de 37.581 milioane euro, față de 36.959 milioane euro la 30 septembrie 2017.★ ★ ★Institutul Național de Statistică a dat publicității rezultatele finale privind evoluția sectorului energetic în anul 2016. Astfel, producția de energie primară a scăzut cu 6,0% față de anul 2015, iar importurile de produse energetice au crescut cu 15,7%; consumul intern brut de energie a scăzut cu 0,6% față de anul anterior; consumul final energetic a înregistrat o creștere de 1,9% față de anul 2015.