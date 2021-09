Pudra translucidă - un must-have în trusa cosmetică a fiecărei femei

Pudra de față este un produs cosmetic decorativ indispensabil în trusa cosmetică. Aceasta are proprietatea să fixeze machiajul, precum și să ofere un aspect radiant tenului. Mijlocul cosmetic a fost utilizat încă din antichitate doar de către aristocrați, însă în prezent, acesta a devenit un mijloc cosmetic întâlnit în trusa cosmetică a fiecărei femei. Pe parcursul anilor, producătorii au îmbunătățit formula și au contribuit la dezvoltarea mai multor tipuri de pudră, care în prezent se bucură de o popularitate imensă în rândul tuturor femeilor.Unul dintre cele mai solicitate și îndrăgite produse, rămâne a fi pudra translucidă, deoarece atunci când este aplicată pe piele, textura acesteia devine complet invizibilă. Principalul avantaj al pudrei translucide este lipsa nuanței. Aceasta înseamnă că este potrivită pentru toate tonurile și tipurile de piele și poate fi folosită ca produs cosmetic multifuncțional:❖ Ajută la îmbunătățirea vizuală a aspectului pielii, precum și la fixarea machiajului și la creșterea durabilității acestuia;❖ Contribuie la mascarea ridurilor, uniformizează nuanța tenului și îi conferă netezime;❖ Îndepărtează strălucirea grasă și inestetică;❖ Protejează epiderma de radiațiile ultraviolete, dioxidul de titan și oxidul de zinc fiind principalele sale componente.Tipuri de pudră translucidăPudra translucidă, la fel ca și celelalte tipuri de pudră de față https://makeup.ro/categorys/23447/ , este produsă în diferite formate:❖ Pulbere - cel mai popular și, poate, cel mai confortabil de utilizat pentru începători. Este potrivit în special pentru fixarea machiajului, prelungind durabilitatea acestuia.❖ Compactă - acest tip de pudră poate fi purtat în orice geantă și folosit în orice moment, contribuind la eliminarea luciului gras și inestetic, va ascunde imperfecțiunile și va reîmprospăta fața. Pudra compactă poate fi aplicată chiar și cu un burete - de exemplu, pe zona T cu mișcări ușoare, fără presiune.Pudra translucidă are o textură foarte ușoară, care nu încarcă tenul și nu blochează porii. Acest produs cosmetic decorativ este potrivit pentru toate tipurile de piele, inclusiv pentru cea problematică.Pentru a alege pudra potrivită, este necesar să acordați o atenție deosebită compoziției acesteia, care ar fi bine să conțină:- oxid de zinc - care are proprietăți antiinflamatorii;- mica - baza cosmeticelor naturale, ce are un efect matifiant, permițând în același timp pielii să respire. De asemenea, acest ingredient posedă proprietăți reflectorizante;- dioxid de titan - se mai numește „alb de titan”. Acesta iluminează epiderma și neutralizează efectele nocive ale razelor ultraviolete;- oxizi de fier - sunt pigmenți de origine naturală, ce contribuie la uniformizarea nuanței tenului.Pudra translucidă va contribui la crearea unui machiaj impecabil, fără să creeze un „efect de mască”. În plus, aceasta poate fi folosită în orice anotimp al anului, indiferent de nuanța tenului.