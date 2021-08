Psihologii vin în sprijinul navigatorilor, ajutându-i să își îmbunătățească relația cu colegii din echipaj

La această lungă listă trebuie adăugată depresia, o afecțiune de care suferă un număr îngrijorător de mare de navigatori. Potrivit unui studiu privind sănătatea mintală a marinarilor, prezentat la Conferința privind bunăstarea pe mare, ce a avut loc pe 16 martie 2018, la Londra, mai mult de un sfert dintre ei prezintă semne de depresie.





Un model de comunicare bazat pe indicii verbale și limbajul corpului ar putea ajuta navigatorii să dezvolte o relație mai puternică cu colegii din echipaj sau să observe dacă vreunul dintre ei suferă de oboseală mentală, anxietate sau depresie – afirmă echipa de psihologi din cadrul Mental Health Support Solutions.





Modelul de comunicare Four Sides le oferă membrilor echipajelor din diferite țări și culturi un instrument puternic pentru a trăi și a lucra armonios unii cu ceilalți, susține Sophia Onken - partener și psiholog clinic.





Modelul creat de psihologul german Friedemann Schulz von Thun arată că fiecare mesaj pe care îl transmitem (în calitate de emițător) atunci când vorbim cu cineva (receptorul) are următoarele laturi:



- nivelul de fapt - partea „informez”, în care expeditorul oferă declarații, fapte și știri. Sarcina lor este să trimită informațiile în mod clar și de înțeles. Receptorul, care aude mesajul în „urechea de fapt”, determină dacă informațiile sunt adevărate din punct de vedere al criteriilor, relevanței și completitudinii;



- autorevelarea - ceea ce dezvăluie cineva despre sine în mesajul său. Această comunicare cuprinde auto-exprimare conștientă, intenționată, precum și auto-revelare neintenționată, de care expeditorul nu este conștient. Orice mesaj dezvăluie ceva despre personalitatea expeditorului. „Urechea auto-revelatoare” a receptorului percepe ce informații de la expeditor sunt ascunse în mesaj;



- partea relației - dezvăluirea modului în care expeditorul ajunge la receptor și ce părere are despre ei. Limbajul corporal și intonația vor determina dacă expeditorul este prietenos și respectuos față de receptor sau este dezinteresat și, eventual, disprețuitor. Destinatarul se va simți acceptat sau probabil întristat în funcție de mesajul pe care îl detectează „urechea relației” lor;



- recursul - ce vrea expeditorul să facă receptorul. Acest mesaj are două rezultate: receptorul acționează sau decide să nu facă nimic. Încercarea expeditorului de a influența pe cineva poate fi deschisă (sfaturi) sau mai subtilă (manipulare ascunsă). Când mesajul ajunge la „urechea de apel” a receptorului, aceștia evaluează ce trebuie să facă, să gândească sau să simtă în legătură cu cererea sau instrucțiunile.





„Acest model îi poate ajuta pe navigatori să înțeleagă ce vrea să transmită persoana cu care comunică, atât în mod conștient, cât și subconștient, și dacă expeditorul îi place și îi respectă sau nu - explică Sophia Onken. Această înțelegere din ambele părți poate duce la o comunicare mai bună și mai pozitivă și poate ajuta la rezolvarea conflictelor prin evidențierea oricăror preocupări sau probleme între expeditor și receptor.”





Începând din martie 2020, la toate acestea s-au adăugat restricțiile sanitare din timpul pandemiei Covid-19, care au provocat o criză a schimburilor de echipaje nemaiîntâlnită vreodată.