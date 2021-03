PSD va depune moţiune simplă împotriva ministrului Agriculturii

Partidul Social Democrat (PSD) a anunţat că va depune săptămâna viitoare moţiunea simplă împotriva ministrului Agriculturii, Adrian Oros. „Am avut astăzi o întâlnire cu reprezentanţii asociaţiilor, federaţiilor şi sindicatelor din domeniul agro-alimentar. Cu toţii am tras o concluzie: domnul ministru Oros este într-o lume paralelă faţă de ceea ce se întâmplă în acest moment în acest domeniu. În primul rând, nu s-au luat măsuri, nu au fost date nici până acum despăgubirile pentru secetă, nu au fost plătită acciza la motorină pe trimestrele 3 şi 4 de anul trecut, ceea ce reprezintă 60% din totalul de acciză şi, nu în ultimul rând, am văzut că ministrul Oros a venit cu o iniţiativă parlamentară, la Senat, să modifice Legea 17, cea privitoare la înstrăinarea terenurilor. De acea, împreună cu colegii mei, am decis, săptămâna viitoare, să depunem o moţiune simplă la adresa domnului ministru Oros la Camera Deputaţilor. Pericolul asupra securităţii alimentare a României în acest moment este unul real”, a spus Marcel Ciolacu, preşedintele PSD. În cazul în care moţiunea simplă trece de Parlament, ministrul vizat nu este obligat să demisioneze, premierul este singurul care-i poate cere demisia sau oficialul ar putea să plece, ca un gest de onoare.