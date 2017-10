Provocările lui Obama: „Două războaie, o planetă în pericol, cea mai rea criză financiară a secolului“

Sătulă de războaie, slăbită de criza financiară și economică, amenințată să-și piardă statutul de primă putere a lumii, America a votat schimbarea. Democratul Barack Obama a câștigat detașat față de rivalul său, republicanul John McCain. Diferența dintre voturile obținute de cei doi spune totul despre ceea ce vor americanii de rând. Bolnavul numărul unu Consecințele alegerilor depășesc granițele SUA. Bolile grave ale economiei americane au molipsit economia mondială. O însănătoșire a ei ar avea un efect tămăduitor pentru întreaga lume. Va fi, oare, Obama „medicul” de care are nevoie bolnavul numărul unu al planetei? În misiunea sa de salvare a economiei și a modului de viață american, democratul nu pornește pe un teren gol. El se bazează pe pachetul de măsuri adoptat de administrația Bush, cea mai importantă fiind alocarea a 700 de miliarde de dolari pentru salvarea sistemului bancar. Este, însă, insuficient pentru relansarea comenzilor din economie, pentru stoparea concedierilor, pentru reluarea achizițiilor și dinamizarea cererii de mărfuri. Industria prelucrătoare a atins, în luna octombrie, cel mai scăzut nivel din ultimii 26 de ani, se arată în raportul Institutului de Management al SUA. Documentul vorbește despre „destructurarea semnificativă a cererii”, pentru a treia lună consecutiv. Fiecare sector de activitate - cel al construcțiilor, producția de îmbrăcăminte, de electronice și așa mai departe - s-a contractat. Stocurile de marfă au crescut. Singurul fapt pozitiv pentru consumatori este reducerea prețurilor cu 16,5 - 37%, acesta fiind cel mai scăzut nivel din decembrie 2001. Marile companii au anunțat pierderi financiare majore, diminuarea profitului cu sute de milioane de dolari. Iar aceasta a dus la amputarea dramatică a locurilor de muncă. La sfârșitul lunii octombrie au fost consemnate 479.000 de noi cereri de locuri de muncă. Promisiuni de campanie Ce instrumente are Obama pentru a aduce schimbarea de care are nevoie economia americană? Democratul a anunțat, în campanie, câteva direcții majore de acțiune: stabilirea unui calendar al retragerii trupelor din Irak, o refor- mă a sistemului fiscal, susținerea producției de energie verde și reducerea emisiilor de gaze în atmosferă. De altfel, în discursul rostit după aflarea victoriei, Barack Obama a făcut aluzie la acestea: „În seara asta când celebrăm, noi știm că provocările pe care ni le aduce ziua de mâine sunt cele mai mari din viața noastră: două războaie, o planetă în pericol, cea mai rea criză financiară a secolului.” Întrebarea este cât de repede și cât de eficient va răspunde administrația democrată acestor provocări, când și cu cât vor fi reduse cheltuielile de război care împovărează economia și bugetele de familie ale americanilor, cu cât vor fi reduse impozitele, taxele și birocrația fiscală, cum va fi sprijinită America de către instituțiile statului să treacă de la secolul poluării la mileniul energiei verzi.