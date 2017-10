Protest spontan la „Oil Terminal“

Acordul dintre sindicatul și administrația companiei „Oil Terminal”, privind trimiterea eșalonată, în șomaj tehnic, a celor 1.274 de lucrători, pe par-cursul anului 2009, a provocat nemulțumirea unei părți a angajaților. Ieri, în fața sediului administrativ al societății, s-au adunat câteva zeci de salariați pentru a protesta. Ioan Istrate, lider sindical la secția 4 Sud, și Nicolae Androne, lider la pompieri, au declarat următoarele, pentru cotidianul „Cuget Liber”: „Conducerea societății are susținerea a peste 50% din liderii de sindicat. Majoritatea au votat pentru trimiterea angajaților în șomaj tehnic pe o perioadă de 30 de zile, cu plata a 75% din salariul tarifar. Acțiunea spontană a izbucnit pentru că oamenii nu sunt mulțumiți. Este vorba de 100 - 150 dintre colegi. Situația societății nu este atât de gravă precum o prezintă conducerea. Am cerut în consiliul de administrație să se verifice toate contractele încheiate în ultimele 7 luni și înainte. Sunt contracte prin care s-au închiriat utilaje la prețuri exorbitante. Chipurile au fost reziliate cu data de 1 martie. De ce nu au fost reziliate mai devreme? Contractele au fost încheiate și pe timpul actualului director general, și de cei de dinaintea lui. Credem că societatea vrea să profite de ordonanța guvernului, să trimită oamenii acasă cu 75% din salariu, pentru a nu mai plăti dările către stat. Noi credem că perioada de șomaj tehnic ar fi trebuit redusă la 10 zile. Se fac economii de 55 de miliarde de lei vechi de la fondul de salarii, iar de la celelalte capitole de cheltuieli, doar 10 miliarde de lei. În următoarea fază se strâng semnături pentru o adunare sindicală generală și pentru o grevă generală, în condiții legale.” Referitor la acțiunea de protest și acuzațiile aduse, directorul general Silviu Wagner, a declarat următoarele: „Compania noastră are 1274 de salariați și cam tot atâți membri de sindicat, împărțiți în 14 organizații. Dintre acestea, 4 sunt împotrivă, iar 10 sunt pentru programul de măsuri propus. L-au acceptat, l-au votat. Suntem într-o democrație. Este dreptul acelor organizații să spună nu, dar este dreptul conducerii societății și al sindicaliștilor majoritari să aplice măsuri de salvare a societății.” Wagner a declarat că, printre măsurile economice adoptate, se numără rezilierea contractelor cu 23 de agenți economici. „Cele pentru utilaje închiriate pe bani grei, le-am tăiat când am preluat funcția. Nu mai închiriem nimic. Am luat numeroase măsuri de reducere a cheltuielilor, dar nu-i suficient. Avem o presiune salarială enormă. Cheltuielile cu salariile au o pondere de 53%. Cum să fii eficient? Hotărârea guvernului este o mană cerească pentru societate. Oamenii nu pierd mai mult de 10% din salarii. Stăm prin rotație în șomaj tehnic cu toții și, între timp, contractele cu Marea Britanie și Serbia vor începe să producă. Vom reveni la normal. În semestrul II 2008, producția medie lunară, în terminal, era de 945.000 tone. În semestrul II 2009, media a scăzut la 550.000 tone, iar acum am ajuns la 400.000 tone. Au scăzut încasările și nu mai avem din ce plăti salariile. Am tăiat totul: telefoane, mașini… Dacă am face așa cum doresc cei ce au protestat, vom intra în faliment.”