Proiectul RISING, prezentat la Constanţa

Proiectul RISING, prezentat la Constanța

Ieri a avut loc, la Hotel Ibis, forumul „Instrumente RIS pentru optimizarea transporturilor pe ape interioare”, eveniment organizat de Centrul Național de Promovare a Transporturilor Intermodale (CNPTI), în cadrul proiectului RISING. Potrivit coordonatorului RISING pentru CNPTI, Costel Stanca, proiectul se află în al treilea an de implementare și va fi finalizat în februarie anul viitor. Principalul scop al acestuia este, potrivit lui Costel Stanca, de a extinde sistemul RIS - River Information Services (Servicii de Informare pe căi navigabile interioare), către operatorii privați. Vorbim totodată și despre extinderea în cadrul RIS a unor noi servicii destinate transportului și logisticii. În rândul acestora se numără planificarea voiajului (cu furnizarea de date privind nivelurile de apă și adâncimi, disponibilitatea danelor fluviale și ocuparea ecluzelor), mana-gementul flotei (prin identificarea poziției curente și stadiul de operare), managementul eve-nimentelor (informații care să faciliteze monitorizarea proce-selor de transport pe căi navigabile interioare precum și servicii adiționale de management al evenimentelor) și mana-gementul în port / terminal (prin furnizarea datelor actualizate privind timpul estimat de sosire). Consorțiul RISING cuprinde 23 de parteneri de proiect din 11 țări, care provin din sectoare diferite ale industriei. Aceștia sunt operatori de transport, furnizori de servicii logistice, operatori portuari și de terminal, furnizori de servicii de informații portuare, institute de cercetare, dezvol-tatori de aplicații IT, agenții de promovare, furnizori RIS. Coordonatorul proiectului este Institute of Shipping Economics and Logistics (ISL), iar din România face parte din consorțiu doar Centrul Național de Promo-vare a Transportului Intermodal. La evenimentul de ieri a participat și un reprezentant al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI), Monica Patrichi, expert MTI.