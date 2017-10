Proiectul navelor fără echipaje pune pe jar sindicatele navigatorilor din Europa

5

autonomous ship

Da. Este un proiect european numit "MUNIN". Sunt placut surprins ca deja se discuta la acest nivel. Vreau sa va spun ca in cadrul proiectului lucreaza si cativa romani. Proiectul este descris corect in acest articol. Traiesc in Germania si asa ceva nu se dezbate in presa de aici desi cred ca ar fi de foarte mare impact. In general germanii sunt secretosi si nu lasa sa transpire nimic. Acest proiect nu este secret dar nu se face publicitate pe marginea lui tocmai pentru a lua prin surprindere si a nu avea rezistenta din partea unor categorii sociale. Oricum citesc Cuget Liber pe net si tin sa ii felicit pe ziaristii de acolo pentru obiectivitate si descrierea reala a vietii romanilor prin subiectele abordate. Felicit si pe domnul de la sindicat care are constant o activitate extraordinara in apararea lucratorilor din domeniul lor. Bravo domnilor. Bravo romanilor.