Proiecte cu finanțare europeană pregătite de Ministerul Transporturilor

Ministerul Transporturilor a absorbit, până la această dată, aproximativ 820 milioane euro, situându-se pe locul doi după Ministerul Agriculturii ca valoare a fondurilor europene absorbite de România. În comunicatul dat publicității se spune că: „Structurile de specialitate ale ministerului implementează o serie de măsuri pentru a aduce și menține ritmul de lucru al antreprenorilor la un nivel ridicat prin întâlniri de lucru constante, vizite regulate în șantierele de lucrări, monitorizări lunare ale graficelor de execuție.”În primul trimestru al anului 2018, Ministerul Transporturilor a avut ca țintă de absorbție 229.489.487 lei din care a realizat 99,17%, reprezentând 227.575.076 lei.În ceea ce privește stadiul contractării în cadrul programului operațional infrastructură mare 2014-2020, din totalul de 6.809.320.366 euro (de la UE plus bugetul de stat), la acest moment au fost aprobate proiecte reprezentând 73,96% din alocarea UE, din februarie 2017 până în prezent, și contractate în procent de 61,07%. În total au fost aprobate 35 de proiecte în valoare eligibilă de 4.937.369.840 euro.Pentru acest an, Ministerul Transporturilor are în plan transmiterea a șapte aplicații noi de finanțare către Comisia Europeană, aferente următoarelor proiecte majore: modernizare ecluze faza a doua, reabilitare DN 73 Pitești - Brașov, construcția podului peste Dunăre la Brăila, construcția centurii Bucureștiului, construcția autostrăzii Transilvania - secțiunea Gilău - Nădășelu - Mihăiești”, construcția drumului de mare viteză Pitești - Craiova, îmbunătățirea serviciilor de transport public de călători cu metroul pe magistrala 2 Berceni - Pipera. Proiectele se află într-un stadiu avansat din punctul de vedere al pregătirii documentațiilor necesare pentru obținerea finanțării.