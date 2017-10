Proiecte cu finanţare europeană lansate de CNAPMC

Proiecte cu finanțare europeană lansate de CNAPMC

Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța a depus două proiecte pentru obținerea finanțării europene prin intermediul CEF - Connecting Europe Facility, axa Infrastructură.Proiectul „Protect - Infrastructură pentru operațiuni sigure și pentru protecția mediului în portul Constanța”, are o valoare estimată de 35 milioane euro și este prevăzut a se finanța 85% din Fondul de Coeziune și 15% de la bugetul de stat.Acesta își propune:- achiziționarea de echipamente mobile pentru colectarea deșeurilor de la nave, intervenție în caz de poluare și producere a incendiilor (o navă multifuncțională de stins incendiu la nave, balizor, remorcher, clasa de gheață, un remorcher/navă de stins incendii, două nave pentru depoluare, o navă - tanc autopropulsat 500 tdw);- extinderea cu 130 m a danei de așteptare/iernare folosită în prezent de navele tehnice ale companiei pentru a acosta în condiții de siguranță;- construirea platformei în spatele cheului de acostare nou construit în suprafață de 4.370 mp destinată serviciilor conexe navelor tehnice;- asigurarea siguranței accesului în portul Constanța prin înnoirea și modernizarea sistemului de semnalizare din bazinele portuare și de pe calea navigabilă;- elaborarea de studii tehnice pentru energie regenerabilă (centrală electrică fotovoltaică, centrală electrică eoliană, modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța);- elaborarea de studii tehnice pentru construirea facilităților de colectare a hidrocarburilor în portul Midia pentru a preveni și combate poluarea accidentală.Proiectul „Constanța GreenPort -Dezvoltarea și implementarea unui sistem permanent de management de mediu” are o valoare estimată de 5 milioane euro (85% Fondul de Coeziune, 15% bugetul de stat).Acesta include:- dezvoltarea și implementarea unui sistem coerent de Management de mediu având ca exemple porturile maritime din vestul Europei și în conformitate cu ECOPORT și Inițiativa World Port Climate;- elaborarea unei strategii de mediu și a planului de acțiuni pentru Portul Constanța, axat pe următoarele activități: managementul calității aerului, al zgomotului, al deșeurilor și al apei; generarea și distribuția de energie regenerabilă; dezvoltarea unui sistem de monitorizare a aspectelor de protecție a mediului; integrarea operatorilor și a utilizatorilor portuari în planul de acțiuni pentru protecția mediului prin măsuri comune și programe de stimulare; planificarea și implementarea de acțiuni pilot pentru fiecare dintre cele 5 activități menționate mai sus; crearea unei echipe de protecție a mediului sub forma unui grup de lucru integrat; sesiuni de formare pentru toți angajații administrației portuare; realizarea de audituri de mediu în vederea certificării; publicarea unui raport anual de sustenabilitate privind portul Constanța.Cele două proiecte urmează a fi evaluate, un răspuns din partea CEF fiind așteptat în luna iulie 2016, se arată în comunicatul dat publicității.