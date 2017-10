Proiectantul şef al canalelor navigabile din România a încetat din viaţă

Doliu în transporturile navale

Proiectantul șef al canalelor navigabile din România a încetat din viață

Ieri, Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile ne-a dat o veste tristă. Inginerul Chiriac Avădanei, șeful de proiect al canalelor Dunăre - Marea Neagră, Poarta Albă - Midia Năvodari și Dunăre - București, a plecat pe drumul fără întoarcere al Veșniciei.Ultima sa prezență la o manifestare publică a fost pe 15 mai 2014, la sărbătorirea a 30 de ani de la intrarea în exploatare a Canalului Dunăre - Marea Neagră, cea mai mare lucrare hidrotehnică din Europa secolului XX. Cu acel prilej, Avădanei a ținut următorul discurs:„Proiectarea canalului a început pe 9 iulie 1973, când mi s-a încredințat sarcina să mă ocup de această lucrare. Am început proiectarea cu 182 ingineri și tehnicieni ai Institutului de Proiectări Auto, Navale și Aeriene, iar după doi ani de zile am ajuns la 215 ingineri și tehnicieni, Până la final au fost elaborate 33.000 de proiecte și volume pentru realizarea lucrărilor. Am participat la execuția lucrărilor până pe 26 mai 1984, când s-a deschis navigația. Gradul de mecanizare a lucrărilor a fost foarte ridicat pentru acele timpuri, de 98%. Pe un tronson, până la Basarabi au lucrat militarii, iar pe celelalte tronsoane, numai formațiuni civile, organizate în patru șantiere. Au fost excavate 301 milioane metri cubi de pământ și rocă, din care 294 milioane metri cubi reprezentau excavațiile pentru canalul propriu-zis și 7 milioane metri cubi, cele pentru rampele de acces și lucrările adiacente. Din 1986, ne-am ocupat de execuția unui canal care să lege capitala țării cu Dunărea. Finalizarea lui este, acum, în sarcina Administrației Canalelor Navigabile.”Inginerul Chiriac Avădanei a intrat în istoria României prin contribuția excepțională la împlinirea unui vis național. Dumnezeu să-l odihnească în pace!